В Перми проводятся бесплатные занятия по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке для жителей разного возраста

14:46 | 8.11.2019

Круглогодично на спортплощадках Индустриального района организованы занятия по футболу, скандинавской ходьбе и общей физической подготовке. Такие бесплатные тренировки для пермяков организуются каждый месяц. Расписание занятий регулярно обновляется.



Как сообщили в администрации Индустриального района Перми, для детей и подростков продолжаются тренировки по футболу и общей физической подготовке. Занятия проводятся на площадках по адресам: улица Космонавта Леонова, 62а (лицей №8), улица Архитектора Свиязева, 28б (спортивная площадка), шоссе Космонавтов, 158 а (СК им. Сухарева), проспект Декабристов, 35а (школа №100), улица Советской Армии, 32 (Краевой индустриальный техникум). Горожан старшего возраста ждут на занятиях по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке в парке культуры и отдыха «Балатово».



Бесплатные тренировки на площадках проводятся под руководством опытных инструкторов 3 раза в неделю продолжительностью более часа.



Подробную информацию о работе спортивных площадок можно получить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района: улица Мира, 15, кабинет №601, телефон: 227-92-96.

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