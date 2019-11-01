В Перми должников за тепло лишили норковой шубы и горячей воды

14:06 | 8.11.2019

В Перми и Краснокамске прошли очередные совместные рейды судебных приставов и специалистов Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В ходе рейдов был наложен арест на личный автотранспорт, бытовую технику и даже на дорогостоящую верхнюю одежду должников за тепло. Эти мероприятия проведены в рамках большой кампании 2019 года по взысканию задолженности «Внимание, должник!», в ходе которой судебные приставы и энергетики наносят визит каждому потребителю тепла и горячей воды, имеющему долг свыше 5 тысяч рублей.

По итогам 9 месяцев этого года в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед поставщиками тепловой энергии превышает 2,5 млрд рублей. С начала года проведено уже более ста рейдов, в отношении порядка 20 тысяч «тепловых» должников применены меры по принудительному взысканию задолженности.



В качестве мер воздействия на забывчивых горожан по-прежнему наиболее эффективны аресты личного имущества — автомобилей и бытовой техники. Например, должник, проживающий в городе Краснокамске, погасил свой долг в размере 47 тысяч рублей прямо в ходе проведения исполнительных действий по аресту его автомобиля. Кроме этой суммы ему пришлось компенсировать затраты на работу автоэвакуатора и внести исполнительский сбор. В этом же городе арест был наложен на дорогостоящую верхнюю одежду должницы — шубу из меха норки и дубленку.



В текущем году к должникам все шире применяется еще одна мера — ограничение горячего водоснабжения. По постановлению суда специалисты проводят опломбировку сети ГВС внутри жилого помещения до полного погашения долга. Нарушение целостности такой пломбы влечет за собой административную ответственность. В ходе минувшего рейда возможности пользоваться горячей водой лишили трех должников в Орджоникидзевском районе Перми.



«Отсутствие возможности пользоваться горячей водой каждый день напоминает должнику о необходимости оплачивать услуги ресурсоснабжающей организации, — считает Сергей Кругляков, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». — В этом году такая мера была применена уже к нескольким сотням безответственных потребителей, и это мотивировало большую часть из них к погашению своих долгов, поэтому применяться она будет максимально широко. Единственным способом для должников снова мыться горячей водой станет полное погашение долга».

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