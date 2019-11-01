В Ленинском районе города Перми местный житель признан виновным в даче взятки сотруднику УФСБ России по Пермскому краю

14:02 | 8.11.2019

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю города Кунгура Пермского края, занимающему руководящую должность в коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Следствием и судом установлено, что после очередной проверки соблюдения требований миграционного законодательства РФ на строительном объекте в городе Кунгуре, были выявлены нарушения, повлекшие привлечение работника коммерческой организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Намереваясь избежать этой ответственности, осужденный передал должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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