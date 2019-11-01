Пермь: новости дня
13:27 | 8.11.2019
В Перми в доме по улице Ямпольской, 14 начался капитальный ремонт лестничного марша
Как сообщили в администрации Кировского района, в доме откачана вода из подвала, проведен ремонт канализации, восстановлена и укреплена кладка боковой части лестницы. В ближайшее время будут уложены лестничные плиты. Со следующей недели планируется ремонт входных групп.
Также специалисты ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» составили акт осмотра и технического состояния общего имущества многоквартирного дома. Проведено обследование здания специализированной организацией, по результатам обследования будет дано заключение для дальнейшего рассмотрения на межведомственной комиссии при администрации Кировского района.
Напомним, многоквартирный дом по улице Ямпольской, 14 характеризуется как дом с низкой платежной дисциплиной за коммунальные услуги. Всего 10% жильцов регулярно вносят платежи и 3% жильцов оплачивают взносы в Фонд капитального ремонта. В результате сложилась ситуация по недофинансированию дома с точки зрения текущего ремонта, что сказалось на общем состоянии здания и жилых помещений. Ранее управляющая компания, которая должна была обслуживать этот многоквартирный дом, отказалась от него. С августа дом был передан в управление ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».
© «Вечерние ведомости»
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