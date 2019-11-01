Градостроительный план земельного участка в электронном виде теперь можно получить в Перми в течение 15 рабочих дней

13:13 | 8.11.2019

Документы можно подать через портал Госуслуг и филиалы МФЦ.



Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми в экспериментальном режиме в целях увеличения количества услуг, оказываемых в электронном виде, предлагает заявителям, подающим заявления на получение градостроительного плана земельного участка в электронном виде, получать результат услуг в течение 15 рабочих дней.



Услуга оказывается в соответствии с административным регламентом, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П. Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги. С регламентом можно ознакомиться здесь: https://www.gorodperm.ru/citizen/mun-uslugi/mun_uslugi2/.



Получить градостроительный план земельного участка в электронном виде можно при подаче заявления на портале Госуслуг либо в филиалах Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Для этого заявитель должен выбрать вкладку «в электронном виде», а также указать свою электронную почту.

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