В 2020 году в Прикамье начнут строить дома для переселенцев из аварийного жилья по нацпроекту

12:53 | 8.11.2019

В 2020 году правительство Прикамья совместно с муниципалитетами начнет реализацию проекта по закупке благоустроенных квартир в новостройках для переселения граждан из аварийного фонда. Новое жилье будет приобретаться в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Расселение пермяков из аварийного фонда по такой модели пройдет в 12 муниципалитетах: Бардымский, Большесосновский, Осинский муниципальные районы, Верещагинский, Красновишерский, Краснокамский, Оханский, Соликамский и Чайковский городские округа, Пермь, Кунгур и Губаха. «В данных районах сосредоточено 75% от общего объема аварийного фонда в крае, поэтому для нас важно быстрее расселить именно их», – уточняют в минстрое.



«Одна из ключевых проблем, которая возникала у многих регионов, в том числе и у нас, при реализации программы расселения – это качество жилья или в принципе отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Благодаря тому, что Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества для жилого фонда, нам удастся этот вопрос решить, - отметил первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин.



Новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» - то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже.



Жилье будет подключено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.



Всего в 2020 и 2021 годах планируется закупить жилые помещения общей площадью 37,1 тыс. кв. м. В том числе в 2020 году – 19,2 тыс. кв. м; в 2021 году – 17,9 тыс. кв. м. Стоимость закупки составит более 1,6 млрд рублей. В 2020 году – 845 млн рублей, в 2021 году – 799 млн рублей.



Начало строительства планируется в январе 2020 года.



Напомним, в текущем году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Еще три муниципалитета – городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы – на конец года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года.

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