В Перми предпенсионеры обучаются ювелирному делу и основам предпринимательства

12:44 | 8.11.2019

Краевой колледж предпринимательства приступил к реализации специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Стать его участниками могут предпенсионеры – те, кому до пенсии осталось пять и менее лет. Курсы проводятся бесплатно для слушателей.



В колледже две группы граждан в возрасте 50+ приступили к обучению по компетенциям «предпринимательство» и «ювелирное дело». Именно по этим специальностям учебное заведение летом этого года успешно прошло предварительный квалификационный отбор, колледж полностью соответствует требованиям, предъявляемым WorldSkills к образовательным площадкам. Студенты мудрого возраста в обеих группах пройдут курсы продолжительностью 144 часа, преподавать дисциплины им будут сертифицированные эксперты WorldSkills Татьяна Сазонова (предпринимательство), Василиса Балюк и Владимир Федотов (ювелирное дело).



Как отметила заместитель директора колледжа Галина Айзенштат, для обучения ювелиров было закуплено новое современное оборудование в мастерские, ювелирные инструменты – специальные лобзики для выпиливания, сверла, пинцеты, бормашины и т.д. Курс «ювелирное дело» состоит из четырех модулей, студенты мудрого возраста пройдут все этапы – от изготовления простых ювелирных изделий до сложных (с камнями и разными вставками), а также их научат производить ремонт украшений.



«Я полгода назад заинтересовалась темой изготовления ювелирных изделий, читала литературу, закупила оборудование. Очень увлеклась и стала активно этим заниматься. А так как еще танцую танго, то наряд всегда украшают крупные серьги, колье, браслеты. Мои знакомые стали заказывать мне украшения. Серьги, которые я изготовила, носят во многих городах мира. Хочется продвинуться в профессиональном плане, делать изделия более сложные и интересные, поэтому я пришла на курсы», - говорит жительница Перми Лариса.



Профессиональные курсы для предпринимателей также насыщенные. Им предстоит обучиться бизнес-планированию, основам бизнес-процессов, маркетинга и менеджмента, экономике и бухгалтерскому учету, предусмотрено изучение и предпринимательского законодательства. В итоге каждый участник группы составит бизнес-план для дальнейшего его воплощения.



«Для меня это получение дополнительных знаний, чтобы расширить наш семейный бизнес. Вместе с мужем и его родителями мы построили большой загородный дом, на 30 сотках обустроили пасеку, поставили теплицы. Занимаемся пчеловодством, выращиванием овощей и фруктов, есть желание увеличить объемы продаж. Идей у нас по продвижению бизнеса много, но надо их упорядочить, думаю, курсы мне в этом помогут», - сказала одна их участниц Елена Субботина.



Итогом профподготовки станет сдача демонстрационного экзамена. Помимо документа об обучении, все участники дополнительно получат «Скиллс Паспорт» – новый на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны электронный сертификат актуальных профессиональных умений человека. Наличие такого документа повысит шансы предпенсионеров на трудоустройство, даст им возможность продолжить профессиональную карьеру.



«Сегодня нацпроект «Демография» открывает большие возможности для граждан в возрасте 50+. Повысить свои профессиональные компетенции в течение 2019-2024 гг. они могут как через центры занятости, так и по программе WorldSkills. И наш проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» информирует граждан «серебряного» возраста о тех проектах и программах, которые предусмотрены для них. Люди, которые постоянно повышают уровень своей квалификации, выдерживают любую конкуренцию. Наши граждане предпенсионного возраста готовы осваивать новые профессии, чтобы идти в ногу со временем», - отметила заместитель руководителя Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Елена Савельева.



Записаться на курсы в Краевой колледж предпринимательства еще не поздно. Пока студенты солидного возраста проходят теорию, есть возможность присоединиться к группам. Для участия в программе необходимо предварительно зарегистрироваться: https://50plus.worldskills.ru/. Запись по телефону в колледже 8 (342) 236-76-43 (приемная), 236-85-13 (Айзенштат Галина Владимировна).



Стоит отметить, что обучение граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills проводят в Прикамье также Пермский химико-технологический техникум (сварочные технологии), Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова (повар, шеф-повар, заведующий производством), Пермский агропромышленный техникум (поварское дело, флористика) и другие.

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