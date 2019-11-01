Выходные в Перми будут холодными

12:37 | 8.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -4 градуса, пасмурно. Сегодня, 8 ноября, в Перми ожидается около -3°C, возможны осадки, ночью – до -10°C.



Завтра будет ясно, столбик термометра поднимется до -2°C. Около -2°C ожидается и в воскресенье, 10 ноября. С понедельника, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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