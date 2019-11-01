В ноябре автобусные маршруты №2 и №3 будут перенаправлены на улицу Советскую

19:00 | 7.11.2019

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 15 ноября автобусные маршруты №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» и №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» будут перенаправлены на улицу Советскую и начнут следовать до завода им. Шпагина.



Для удобства пассажиров на пути следования по маршрутам будут оборудованы остановочные комплексы. На улице Советской уже установлен остановочный павильон увеличенной вместимости. На железнодорожной платформе станции «Пермь-1» и разворотной автобусной площадке на улице Советской будут размещены навигационные информационные стенды.



С 14 ноября для возможности совершения разворота автобусов стоянка автомобилей в районе завода им. Шпагина будет запрещена.



Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Информирование пассажиров о планируемом изменении будет организовано с помощью трансляции видео в салоне автобусов, а также размещения объявлений на остановках маршрута следования.

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