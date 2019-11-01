15 ноября истекает срок для внесения последних в этом году земельных платежей

18:55 | 7.11.2019

Пермским землепользователям напоминают о необходимости внести платежи за аренду земли и установление сервитутов.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, всего до 15 ноября 2019 года пользователям земельных участков необходимо внести оплату по 2033 договорам аренды, в случае заключения договора до июня 2016 года, и по 51 соглашению об установлении сервитутов. Данные платежи станут последними в этом году. Напомним, для удобства ежегодные земельные платежи юридических лиц разделены на 4 части: оплата производится раз в квартал.



Благодаря запуску «Личного кабинета землепользователя» совершить платеж можно при помощи мобильного телефона, планшета или компьютера в режиме онлайн. Для этого достаточно иметь регистрацию в «Личном кабинете» и на портале Госуслуг. Квитанции об оплате, размещенные в «Личном кабинете», уже заполнены. Каждая квитанция помимо основной информации содержит QR-код и уникальный идентификатор начислений (УИН). В департаменте подчеркивают, что, начиная с этого года, для корректного и своевременного проведения оплаты в платежных документах необходимо обязательно указывать УИН. При этом необходимо помнить, что УИН уникален для каждого из начислений, повторяющихся УИН быть не может.



Те, кто привык производить оплату через банк или терминалы оплат, могут скачать и распечатать готовую квитанцию в «Личном кабинете», а также получить ее в департаменте земельных отношений.



- Сегодня землепользователи могут выбрать любой удобный для них способ оплаты. За последние полтора года мы значительно расширили спектр возможностей для проведения земельных платежей. Вместе с тем, ужесточены меры по отношению к неплательщикам. Уверена, что эти действия позволят нам повысить платежную дисциплину и сократить общий объем задолженности, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.

© «Вечерние ведомости»