Пермь: новости дня
18:20 | 7.11.2019
Строительство нового цементного завода привлечет 2,3 млрд рублей в Пермский край
Губернатор Максим Решетников напомнил, что ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе 78 га в Чусовом в земли промышленного назначения. «Коллеги утверждают, что построят завод, где будут производить марки цемента, которых нет в Пермском крае и которые для нашей строительной отрасли необходимы. И что не менее важно для нас – обещают, что производство будет более экологичным», – отметил глава Прикамья.
По словам генерального директора АО «Карьер» Юрия Старцева, новое производство расширит перечень производителей цемента на территории региона и создаст конкурентную среду: «На сегодняшний день основной объем производства цемента в Пермском крае приходится на долю всего двух предприятий. Присутствие большего числа игроков на рынке будет стимулировать производителей повышать качество продукции и снижать цены. Новое предприятие будет использовать передовой «сухой» способ производства, в отличие от устаревшего энергозатратного «мокрого» способа, а также – применять энергоэффективные решения и технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду. Всего на предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест», – подчеркнул руководитель АО «Карьер».
Кроме того, по итогам Совета по предпринимательству Юрий Старцев отметил, что в рамках реализации проекта планируется построить жилой дом на 100 квартир для сотрудников будущего завода в поселке Половинка.
Старт строительства завода и жилого дома намечен на 2020 год. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году, выход объекта на проектную мощность – в 2024 году.
Плановая производственная мощность завода составит 300 тыс. тонн цемента в год. Новый завод уже нашел покупателя для своей продукции. Им стало АО «Нью Граунд» (Пермь), которое работает в области подземного строительства и фундаментостроения с 2001 года в разных регионах России.
Инициатором инвестпроекта выступило Акционерное общество «Карьер». Компания зарегистрирована в Чусовском муниципальном районе и создана для реализации проекта «Строительство Чусовского цементного завода». Основной вид деятельности АО – добыча и первичная обработка известняка и глины.
© «Вечерние ведомости»
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