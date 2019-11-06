По темпам прироста значения индекса качества городской среды Пермь – лидер среди муниципалитетов-миллионников

16:44 | 7.11.2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России опубликовало итоговую оценку индекса качества городской среды за 2018 год для 1114 населенных пунктов России.



Значение индекса для Перми составило 153 балла при максимальной оценке в 276 баллов в группе городов с населением более 1 млн человек. Городские власти, проанализировав показатель прошлого года, провели масштабную работу по улучшению показателя.



Как пояснили в департаменте планирования и мониторинга, оценка индекса качества городской среды Перми на 48,5% выше оценки, полученной за 2017 год. По темпам прироста значения индекса Пермь стала лидером среди всех муниципалитетов с населением свыше 1 млн человек. Рейтинг города поднялся на одну позицию среди городов-миллионников. Вместе с тем, остальные города показывают масштабные темпы преобразований, однако по динамике роста Пермь демонстрирует большую работу властей по преобразованию городской среды.

Стоит отметить, что показатель Перми в 2018 году выше, чем показатель прошлого года Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани.



Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми в 2018 году оценены озеленение территории и качество улично-дорожной сети.



Сейчас администрация ставит перед собой задачу улучшить показатель в сфере «Жилье и прилегающие пространство», «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» и «Общегородское пространство».



«Жилье и прилегающее пространство» - это в первую очередь реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В городе в 2019 году по нацпроекту уже отремонтировано около 100 дворов. Благодаря программе пермяки получают благоустроенные дворы и совершенно другое качество жизни. Кроме того, городские власти ведут работу с застройщиками, приняты изменения в Правила землепользования и застройки, которые изменяют подходы к качеству городской среды на территории новых жилых комплексов.



В сфере «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» реализуются масштабные проекты реновации: реконструкция набережной, эспланады, Комсомольского проспекта, парков и скверов. Компросу по сути возвращается исторический вид. Кроме того, утверждены новые проекты планировок центра города. Проект определяет земельные участки, предназначенные для расширения существующей и создания новой улично-дорожной сети, которая включает организацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, велосипедных и пешеходных связей.



Так, проектами планировки предусмотрена реконструкция Комсомольского проспекта с преобразованием Комсомольской площади. На участке улицы Николая Островского от улицы Красноармейской до улицы Белинского планируется организация четырехполосного движения с созданием бульварной части, пешеходных и велосипедных дорожек, а также второстепенного проезда. Кроме того, благодаря освободившемуся пространству на центральных улицах, в отношении которых разработана новая документация, появится возможность переустроить ливневую канализацию, расширить тротуары, обустроить газоны, организовать дополнительные полосы для транспорта, велодорожки, а также создать новые квартальные улицы.



Реализация проектов призвана улучшить архитектурный облик города, сделать улицы города более удобными и комфортными, что также скажется на повышении индекса качества городской среды.

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