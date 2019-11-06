В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий: обильные дожди, затем мокрый снег и заморозки

16:15 | 7.11.2019

7 ноября Дмитрий Самойлов собрал заседание комиссии по ЧС в связи с предстоящим резким ухудшением погодных условий и поставил задачи по организации работы коммунальных служб в ближайшие дни и выходные. Все городские службы находятся в полной готовности.



По данным синоптиков, в ночь на 8 ноября в городе ожидаются обильные осадки, сначала в виде дождя, затем мокрого снега. Как сообщил представитель пермского ЦГМС, температура воздуха к полуночи опустится ниже нуля. В предстоящие выходные установятся стабильные минусовые температуры, как днем, так и ночью. Столбик термометра может опуститься до -12 градусов. Все городские коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.



Дмитрий Самойлов поручил городским службам отслеживать метеорологическую обстановку и докладывать ему о любых изменениях, чтобы начать тотальную обработку улиц противогололедными материалами.



- Прогноз погоды неблагоприятный, причем не только на ближайшие сутки, но и на несколько ближайших дней. Готовимся к худшему прогнозу. На предыдущей комиссии по ЧС, которая была два дня назад, я обозначил первостепенные задачи, стоящие перед городскими службами: необходимо прометать и обрабатывать тротуары, оперативно вывозить снег, проводить противопаводковые мероприятия. В прошлый раз были недочеты как в работе на улично-дорожной сети, так и на придомовых территориях. В этот раз должны отработать надлежащим образом, - отметил глава Перми.



Замглавы администрации города Анатолий Дашкевич доложил, что во всех районах Перми спецтехника приведена в готовность, созданы запасы противогололедных материалов, перед подрядчиком поставлена задача оперативно реагировать на изменение погодных условий.



Главы районных администраций отчитались о проведенных комиссиях по ЧС, в ходе докладов обозначили потенциально опасные и проблемные места, отрапортовали о готовности техники и рабочих.



Затем заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин доложил о ситуации с уборкой на придомовых территориях: по данным управляющих организаций, более 3 тысяч дворников готовы к работе. Завтра, 8 ноября, с 05:00 пройдут контрольные обходы дворов, чтобы проверить, как отработали УК и ТСЖ. В адрес нерадивых управляющих организаций выписываются уведомления и протоколы об устранении нарушений.



Сотрудникам городской административно-технической инспекции мэр поставил задачу основной упор сделать на проверке тех частей города, где был допущен травматизм людей.



Во время неблагоприятных погодных условий жителям города рекомендуют быть аккуратными на улицах. Автомобилистам – быть более внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а пешеходам одеваться по погоде, носить подходящую обувь.

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