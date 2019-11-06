Пермь: новости дня
15:12 | 7.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и в дискуссионный клуб
Очередное заседание клуба продолжает серию путешествий по России. Лучшие видеоролики немецких журналистов на немецком языке. В восприятии России и русского народа река Волга играет исключительную роль. Географически Волга проходит через 15 регионов России. Она всегда одушевлена, ей приписываются человеческие качества. Волга отождествляется с Родиной-матерью, она является символом свободы, простора, широты и величия духа русского человека. Тема Волги широко раскрывается в творчестве Николая Некрасова и Максима Горького.
Встреча пройдет в немецком читальном зале (левое крыло, 2 этаж), 16+.
Также 10 ноября в 12:00 начнется консультация по генеалогическому поиску и составлению родословных. Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло), 12+.
Кроме того, библиотека приглашает посетить новую постоянно действующую экспозицию. Отдел электронных ресурсов и периодических изданий открыл экспозицию «От микрофиши до флеш-карты». Здесь представлены технические средства, которые использовали библиотечные специалисты и читатели. Все экспонаты действующие, с ними можно поработать. Выставка помогает современному читателю представить работу библиотеки в разные периоды.
Самый любопытный раритетный экспонат - аппарат для просмотра микрофильмов - устройство, позволяющее читать увеличенное изображение микрофильма или микрофиши. Микрофиша – это пластмассовая фотопленка для хранения документальной информации. Ее создали в 1839 году, а запатентовали в 1859 году. Открытие такой технологии не могло пройти мимо библиотечного дела.
«К 30-м годам ХХ века газета The New York Times и библиотека Гарвардского университета решили использовать технологию микрофиш для создания архивного фонда старых газет. Микрофильмы копировали газеты и рукописи, научные статьи, чертежи. С помощью микроформ хранения информации библиотекам удалось сэкономить около 95% площадей хранения; удешевить хранение фондов в несколько раз; защитить печатные оригиналы изданий от быстрого износа. Конечно, микрофиши не идеальны. Ими не так удобно пользоваться, как современными технологиями: для просмотра требуются специальные аппараты, которые вышли из эксплуатации, поэтому приобрести такой или починить вышедший из строя довольно проблематично», - рассказала завотделом электронных ресурсов и периодики Наталья Тимофеева.
Интересен и диапроектор – проекционный аппарат для демонстрации изображений (диапозитивов) на прозрачном носителе. Прародитель такого аппарата появился в середине XVII века и назывался «волшебный фонарь». К концу XVIII века «волшебный фонарь» стал очень популярен в научных кругах, а в XX веке превратился в фильмоскоп и пользовался огромным спросом. Современные технологии отображения мультимедиа пришли на смену диапроекторам и фильмоскопам в большинстве сфер. Библиотеки - одно из немногих мест, где их продолжают использовать. В «Горьковке» есть коллекция диафильмов, которые можно посмотреть в зале литературы по искусству.
Среди другой винтажной техники на выставке – пишущая машинка, видеомагнитофон, старые модели персонального компьютера.
Выставка расположена в отделе электронных ресурсов и периодических изданий (2 этаж, правое крыло), 16+.
© «Вечерние ведомости»
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