Пермской школе №136 присвоено имя Якова Абрамовича Вагина

13:26 | 7.11.2019

По инициативе ветеранского корпуса МВД и ветеранов уголовного розыска по Пермскому краю общеобразовательной школе № 136 присвоено имя Заслуженного работника МВД и Почетного гражданина города Перми, полковника милиции Якова Абрамовича Вагина. На торжественной линейке состоялось открытие мемориальной доски.



В мероприятии приняли участие педагоги, ученики школы, их родители и почетные гости: губернатор Пермского края Максим Решетников, начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Ильич Давыдов, глава города Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, председатель Совета ветеранов внутренних дел и внутренних войск Пермского края Сергей Вагин.



Максим Решетников сказал, что присвоение школе имени нашего выдающегося земляка Якова Абрамовича Вагина накладывает на учащихся дополнительную ответственность, это задает высокую планку для учеников и педагогов. Губернатор уверен, что курсанты будут достойно нести эту почетную обязанность.



Дмитрий Малютин отметил, что в школе №136 не только дают знания, но и воспитывают детей на принципах патриотизма, добра и гражданственности. Здесь учат быть ответственными, неравнодушными и готовыми принимать активное участие в жизни нашего города и страны.



«Я начинал свой жизненный путь в суворовском училище, был кадровым офицером. Для меня любовь к Родине, безопасность граждан не просто слова. Мне особенно приятно, что школе №136, с которой меня связывают давние дружеские отношения, присвоено имя почетного гражданина Перми, настоящего патриота Якова Абрамовича Вагина», – добавил Дмитрий Малютин.



С февраля 2017 г. школа №136 является Центром Юнармейского движения и патриотического воспитания учащихся образовательных учреждений города Перми. На уровне начального общего образования здесь открыты юнармейские классы полного дня. Вся воспитательная работа в этих классах выстраивается с позиции военной патриотики. Полицейская подготовка вводится уже с 5-го класса. Ее преподают сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю и ветераны МВД, в частности, ведут курс введения в профессию. Курсантам устраивают встречи с работниками Пермского ОМОНа, уголовного розыска, кинологической службы. Кроме того, в 10 классе школьники проходят практику в отделах полиции г. Перми, где и определяются со своей специализацией в правоохранительных органах.



За годы своего существования школа выпустила более 500 курсантов, треть из которых продолжают службу в подразделениях МВД, в том числе и Пермского края, являясь при этом в числе лучших из лучших блюстителей правопорядка.



Вагин Яков Абрамович - полковник милиции в отставке, почетный гражданин г. Перми. В течение 65 лет (1945—2010) работал в системе МВД, в течение 17 лет (1969—1986) возглавлял уголовный розыск Пермской области. При нем Пермь по раскрываемости тяжких преступлений вышла на третье месте в Союзе — после Москвы и Ленинграда. С1992 по 2010 год — председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ГУВД Пермского края, почетный сотрудник МВД, один из основателей пермской школы сыска, воспитавший огромное количество учеников. Консультант художественного фильма «Один и без оружия» и фильмов документального цикла «Следствие вели». Создатель, редактор и ведущий областного тележурнала «02» и радиопередачи «Всегда на страже», выходивших в 70-80-е годы 20 века.

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