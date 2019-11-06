На Совете по предпринимательству обсудили развитие инвестиционного климата в Перми и Пермском крае

13:21 | 7.11.2019

На этой неделе состоялось заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края Максиме Решетникове. В мероприятии приняли участие министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата» Олег Жданов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков, а также представители пермских предприятий и филиалов компаний.



Главной темой заседания стал вопрос о снижении административного давления на бизнес. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков рассказал, что по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года административное давление на бизнес в регионе снизилось. На 20% сократились суммы наложенных штрафов и на 3% количество штрафов. Отмечена эффективная положительная работа Управления Роспотребнадзора и Инспекции государственного жилищного надзора в профилактике нарушений. Вместе с тем региональным управлениям контрольных ведомств, таких, как Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС и ИГЖН рекомендовано обращать особое внимание на законность, обоснованность внеплановых проверок, их соответствие обращению заявителя, а также не допускать фактов подмены проверок административными расследованиями.



Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников отметил, что показатели целевой модели по контрольно-надзорной деятельности исполнены более чем на 98%.



«Мы с вами берем лучшие практики других регионов, совместно с бизнесом разработали дорожные карты по всем направлениям надзора, начиная от определения перечня видов государственного контроля, заканчивая внедрением риск ориентированного подхода. По данным минэка края, это уже позволило на 35% снизить число плановых проверок в 2019 году, аналогичная работа ведется в отношении федеральных видов контроля», – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.



В рамках заседания Совета статус «приоритетный» присвоен двум проектам: логистическому центру «Почты России» и новому производству химической продукции для автомобилестроения и других отраслей АО «Сибур-Химпром».



По словам губернатора Максима Решетникова, проект логистического центра обсуждался давно: «Очень хорошо, что сейчас «Почта России» совместно со своим партнером «Национальными Логистическими Технологиями» приобрела первый комплекс и планирует рядом строительство второго. По данным компании, планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создано до 1 тыс. рабочих мест».



Центр будет расположен в городе Перми по адресу: ул. Промышленная, 107 и сможет обеспечить доставку товаров гражданам на следующий день после оформления заказа товара онлайн во всех крупных городах и через день в районных центрах. Также создание новой инфраструктуры позволит применять автоматизированные методы сортировки, что позволит дешевле и быстрее доставлять почту.



Проект АО «Сибур-Химпрома» позволит модернизировать существенную часть производства, что позволит получать большее количество целевых продуктов из того же объема сырья.



Также было отмечено, что Пермский край вошел в топ-10 регионов страны по динамике в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.



«Для нас по-прежнему важно мониторить инвестиционный климат нашего края с другими регионами, нашими прямыми конкурентами. Доклад за 9 месяцев показал, что по многим показателям мы улучшили ситуацию, однако нужно еще поработать над контролем надзорных органов, и членам Совета представили несколько идей в этой сфере. Перспективы надзорной деятельности очень интересные, посмотрим, что из этого выйдет. Нескольким проектам присвоен статус «приоритетный», два из них связаны непосредственно с нашим городом – это логистический центр «Почты России» и модернизация производства АО «Сибур-Химпром». Объем инвестиций – порядка 10 млрд рублей! Проекты обеспечат повышение уровня производства и новые рабочие места, что, безусловно, повысит статус города», – поделился впечатлениями председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Напомним, что сейчас в регионе реализуется 78 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей. Около 700 млрд рублей – это инвестиции в новые производства с созданием 10 тыс. рабочих мест.



Инвестпроекты реализуются в 11 территориях Пермского края.

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