Логистический центр «Почты России» в Перми обеспечит тысячу новых рабочих мест

13:14 | 7.11.2019

В среду, 6 ноября, на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края новому проекту масштабного строительства логистического центра «Почты России» был присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект». Такой статус позволяет инвестору получать административную поддержку со стороны региональной власти на всех этапах его реализации.



По словам губернатора Максима Решетникова, проект обсуждается давно. «Очень хорошо, что сейчас «Почта России» совместно со своим партнером «Национальными Логистическими Технологиями» приобрела первый комплекс и планирует рядом строительство второго. По данным компании, планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создано до 1 тыс. рабочих мест», – подчеркнул глава Прикамья.



Логистический почтовый центр будет расположен в городской черте по адресу: ул. Промышленная, 107 и сможет обеспечить растущие потребности населения края в услугах почтовой связи. На площади в 20 тысяч квадратных метров развернется автоматизированная система обработки почтовых сообщений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS и зона фулфилмента, необходимая для роста рынка электронной коммерции в Пермском крае. Мощность сортировочного центра составит свыше 200 тысяч отправлений в день.



Реализация Проекта сети логистических центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после оформления заказа товара онлайн во всех крупных городах и через день в районных центрах. Создание новой инфраструктуры позволит применять автоматизированные методы сортировки с повышением глубины сортировки почты, что дешевле и быстрее, чем в рамках действующей инфраструктуры.



«Открытие логистического центра в крае позволит оптимизировать почтовые маршруты, существенно увеличить скорость доставки, повысить надежность и сохранность отправлений», – отметила директор управления федеральной почтовой связи Ксения Ефимова.



Напомним, Меморандум о сотрудничестве в сфере развития логистической инфраструктуры, направленном на качественную модернизацию сервиса почтового обслуживания, совершенствование логистики и соблюдения сроков доставки почтовых отправлений был подписан между Пермским краем и Почтой России в октября 2018 года. В марте 2019 года в ходе визита в Пермский край генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов встретился с главой региона Максимом Решетниковым. На встрече стороны обсудили развитие почтовой сети в регионе, а также реализацию крупного инфраструктурного проекта.



С целью модернизации логистической инфраструктуры на территории Российской Федерации было создано АО «Национальные Логистические Технологии» (НЛТ) – совместное предприятие, акционерами которого являются АО «Почта России» и Банк ВТБ (ПАО). Задачи НЛТ – финансирование и создание трехуровневой логистической системы из 36 логистических центров общей площадью более 400 тыс. кв. м.



В состав УФПС Пермского края АО «Почта России» входят 12 почтамтов, автобаза, 6 участков курьерской доставки, Пермский магистральный сортировочный центр. Услуги почтовой связи предоставляют 712 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности, 4 передвижных отделения почтовой связи и 20 пунктов почтовой связи. В УФПС Пермского края трудятся более 6 000 сотрудников, из них 2,6 тыс. почтальонов. Протяженность 347 почтовых маршрутов составляет почти 61,1 тысячи км. Автопарк УФПС насчитывает 263 единицы автотранспортной техники.

© «Вечерние ведомости»