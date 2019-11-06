Пермь: новости дня
13:14 | 7.11.2019
Логистический центр «Почты России» в Перми обеспечит тысячу новых рабочих мест
По словам губернатора Максима Решетникова, проект обсуждается давно. «Очень хорошо, что сейчас «Почта России» совместно со своим партнером «Национальными Логистическими Технологиями» приобрела первый комплекс и планирует рядом строительство второго. По данным компании, планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создано до 1 тыс. рабочих мест», – подчеркнул глава Прикамья.
Логистический почтовый центр будет расположен в городской черте по адресу: ул. Промышленная, 107 и сможет обеспечить растущие потребности населения края в услугах почтовой связи. На площади в 20 тысяч квадратных метров развернется автоматизированная система обработки почтовых сообщений, место международного почтового обмена, участок обработки экспресс-почты EMS и зона фулфилмента, необходимая для роста рынка электронной коммерции в Пермском крае. Мощность сортировочного центра составит свыше 200 тысяч отправлений в день.
Реализация Проекта сети логистических центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после оформления заказа товара онлайн во всех крупных городах и через день в районных центрах. Создание новой инфраструктуры позволит применять автоматизированные методы сортировки с повышением глубины сортировки почты, что дешевле и быстрее, чем в рамках действующей инфраструктуры.
«Открытие логистического центра в крае позволит оптимизировать почтовые маршруты, существенно увеличить скорость доставки, повысить надежность и сохранность отправлений», – отметила директор управления федеральной почтовой связи Ксения Ефимова.
Напомним, Меморандум о сотрудничестве в сфере развития логистической инфраструктуры, направленном на качественную модернизацию сервиса почтового обслуживания, совершенствование логистики и соблюдения сроков доставки почтовых отправлений был подписан между Пермским краем и Почтой России в октября 2018 года. В марте 2019 года в ходе визита в Пермский край генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов встретился с главой региона Максимом Решетниковым. На встрече стороны обсудили развитие почтовой сети в регионе, а также реализацию крупного инфраструктурного проекта.
С целью модернизации логистической инфраструктуры на территории Российской Федерации было создано АО «Национальные Логистические Технологии» (НЛТ) – совместное предприятие, акционерами которого являются АО «Почта России» и Банк ВТБ (ПАО). Задачи НЛТ – финансирование и создание трехуровневой логистической системы из 36 логистических центров общей площадью более 400 тыс. кв. м.
В состав УФПС Пермского края АО «Почта России» входят 12 почтамтов, автобаза, 6 участков курьерской доставки, Пермский магистральный сортировочный центр. Услуги почтовой связи предоставляют 712 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности, 4 передвижных отделения почтовой связи и 20 пунктов почтовой связи. В УФПС Пермского края трудятся более 6 000 сотрудников, из них 2,6 тыс. почтальонов. Протяженность 347 почтовых маршрутов составляет почти 61,1 тысячи км. Автопарк УФПС насчитывает 263 единицы автотранспортной техники.
© «Вечерние ведомости»
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