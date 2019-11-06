Пермь: новости дня
12:27 | 7.11.2019
В Пермском крае на 35% снизилось число проверок предпринимателей
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что целевые модели упрощения ведения бизнеса внедряются в Прикамье, как и во всей стране, с 2017 года. «Мы с вами берем лучшие практики других регионов, совместно с бизнесом разработали дорожные карты по всем направлениям надзора, начиная от определения перечня видов государственного контроля, заканчивая внедрением риск-ориентированного подхода. По данным минэка края, это уже позволило на 35% снизить число плановых проверок в 2019 году, аналогичная работа ведется в отношении федеральных видов контроля», - подчеркнул губернатор.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков отметил, что по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года административное давление на бизнес в регионе снизилось: «За девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% увеличилось количество предупреждений, выписываемых контрольно-надзорными органами, что говорит о превентивной работе с бизнесом, а также сократились количество и суммы наложенных штрафов - сумма штрафов сократилась на 20%, количество штрафов сократилось на 3%», - пояснил Анатолий Маховиков.
Уполномоченный отметил эффективную положительную работу по реализации основных положений реформы контрольно-надзорной деятельности в Пермском крае таких ведомств, как Управление Роспотребнадзора и Инспекция государственного жилищного надзора. В частности, была проведена работа по переориентации деятельности контролирующих органов на профилактику нарушений обязательных требований, уменьшение доли административных расследований, сокращение суммы наложенных ведомством штрафов, а также применение на практике положения, предусматривающего замену административного наказания в виде административного штрафа предупреждением.
Вместе с тем, по мнению бизнес-омбудсмена, требует особого внимания и анализа информация об увеличении количества плановых и внеплановых проверок, а также административных расследований, которые были отмечены в Индексе административного давления, представленного институтом федерального бизнес-омбудсмена. Как пояснил Анатолий Маховиков, увеличение количества проверок в данном Индексе было зафиксировано по показателям, представленным региональными управлениями таких контрольных ведомств, как Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, МЧС и ИГЖН. Омбудсмен порекомендовал контрольно-надзорным органам при принятии решений о назначении внеплановых проверок обращать особое внимание на законность, обоснованность проведения таких проверочных мероприятий, соответствие предмета проверки полученному от заявителя обращению, а также не допускать фактов подмены внеплановых проверок административными расследованиями.
Министр экономического развития Пермского края Максим Колесников отметил, что показатели целевой модели по контрольно-надзорной деятельности исполнены более чем на 98%. «Модель состоит из 13 показателей, 9 из них уже исполнены, еще по четырем нам необходимо завершить до конца года. В частности, это показатели по новому виду контроля - необходимо утвердить порядок организации контроля и административных регламентов по содержанию дорог, а также показатели по профилактике - они уже в разработке», - обозначил министр.
Напомним, по итогам 2018 года Пермский край вошел в топ-10 регионов страны по динамике в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Прикамье совершило рывок с 47 на 25 позицию. По итогам 2017 года Пермский край поднялся на 5 позиций в рейтинге.
© «Вечерние ведомости»
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