Пермь: новости дня
12:21 | 7.11.2019
Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году на эти цели из регионального и федерального бюджетов направлено более 509 млн рублей: «В результате взрослые и дети имеют возможность привиться более чем от 20 инфекций». Это дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция, гепатит В, корь, краснуха, паротит, менингококковая инфекция, ветряная оспа, ротавирусная инфекция, туберкулез, гепатит А, дизентерия, лептоспироз, туляремия, клещевой энцефалит, грипп.
Кроме того, глава Прикамья обратил внимание, что в крае особое внимание уделяется профилактике сезонных заболеваний. Сейчас активно идет профилактика от гриппа. «Привились уже почти 800 тыс. человек, план на год - 1,3 млн, в прошлом году 1,1 млн человек были привиты», - подчеркнул Максим Решетников. Также глава Прикамья отметил, что ранее сам сделал прививку от кори.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отметила, что ежегодно прогнозируется уровень заболеваемости жителей региона и производится расчет необходимого количества вакцин. «Перечень профилактических прививок за последние 4 года значительно увеличился. Таким образом мы добиваемся защиты так называемых групп «риска» среди жителей региона. Самая уязвимая группа населения - это дети. Только при достижении 95%-ного охвата детей прививками можно ожидать прекращения распространения вакционоуправляемых инфекций», - подчеркнула Оксана Мелехова.
В связи с этим в ходе заседания правительства был также поднят вопрос об отказе родителей прививать детей. Как отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера Ирина Фельдблюм, Всемирная организация здравоохранения восьмым пунктом угроз для здоровья называет недоверие к вакцинам. «Сегодня очень многие родители отказываются от обязательных профилактических прививок в роддоме - от гепатита B и против туберкулеза, - не задумываясь о том, что если мама не привила ребенка там, риски инфицирования через 7 дней после выписки из роддома увеличиваются почти в 3 раза. Если ребенок инфицирован именно до года, то у каждого второго такого ребенка формируется хронический гепатит B с последующим циррозом и раком печени», - подчеркнула Ирина Фельдблюм.
Министр здравоохранения также обратила внимания, что люди часто не знают о том, что прививки нужно делать с некоторой периодичностью. Кроме того, часть взрослого населения не знает, была ли поставлена им прививка от той или иной инфекции в детском возрасте. Для того, чтобы узнать, какие прививки необходимо поставить, пациент может обратиться в поликлинику по месту жительства, где будет подняты сведения о проведенной ранее иммунизации.
На данный момент в крае ведется работа по оцифровке всех данных по прививкам в электронную систему «ПРОМЕД». Также со следующего года планируется рассылка смс-оповещений прикамцам о начале сезона вакцинации.
Кроме того, Оксана Мелехова отметила, что получить прививку можно без предварительной записи в поликлинике по месту жительства. Более подробную информацию о наличии вакцин можно найти на сайте министерства здравоохранения, а также медучреждений.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:47 | 7.11.2019
Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону
17:19 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ЦПКиО начали устанавливать новогоднюю ёлку
16:44 | 7.11.2019
По темпам прироста значения индекса качества городской среды Пермь – лидер среди муниципалитетов-миллионников
16:39 | 7.11.2019
При подъезде к Екатеринбургу появились два надземных перехода
16:18 | 7.11.2019
По ночам и выходным в Перми будет частично ограничиваться движение транспорта по одной полосе Коммунального моста
16:15 | 7.11.2019
В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий: обильные дожди, затем мокрый снег и заморозки
16:12 | 7.11.2019
Рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга отложили на декабрь
15:41 | 7.11.2019
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
15:12 | 7.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и в дискуссионный клуб
14:31 | 7.11.2019
РМК инвестирует в Казахстан 90 миллионов долларов
14:13 | 7.11.2019
Держатели хоккейных абонементов смогут посетить открытую тренировку уральского «Автомобилиста»
13:40 | 7.11.2019
Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы
13:26 | 7.11.2019
Пермской школе №136 присвоено имя Якова Абрамовича Вагина
13:21 | 7.11.2019
На Совете по предпринимательству обсудили развитие инвестиционного климата в Перми и Пермском крае
13:16 | 7.11.2019
В Красноуральске суд вынес приговор мигрантам, ограбившим почтальона по доставке пенсий
13:05 | 7.11.2019
РМК реализует очередной уникальный международный проект
12:27 | 7.11.2019
В Пермском крае на 35% снизилось число проверок предпринимателей
12:25 | 7.11.2019
В Лесном три дня будет частично отключено электричество
12:21 | 7.11.2019
Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам
12:16 | 7.11.2019
В Прикамье 690 молодых семей получат дополнительную финансовую поддержку на приобретение жилья
12:02 | 7.11.2019
В Нижнем Тагиле женщину, которая задушила своего ребёнка и выкинула его тело, признали невменяемой
11:40 | 7.11.2019
В Екатеринбурге состоится открытие горнолыжного сезона
10:20 | 7.11.2019
Судебные приставы на Урале наказали коллекторов за звонки должникам
09:57 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал мужчина
09:45 | 7.11.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
09:31 | 7.11.2019
На Урале к концу недели похолодает
09:12 | 7.11.2019
В Свердловской области пройдут поиски пропавшей пенсионерки
20:59 | 6.11.2019
В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ
20:26 | 6.11.2019
Свердловские бизнесмены смогут сообщить о случаях коррупции анонимно