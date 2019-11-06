Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам

12:21 | 7.11.2019

6 ноября на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос профилактики вирусных и инфекционных заболеваний в регионе.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году на эти цели из регионального и федерального бюджетов направлено более 509 млн рублей: «В результате взрослые и дети имеют возможность привиться более чем от 20 инфекций». Это дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция, гепатит В, корь, краснуха, паротит, менингококковая инфекция, ветряная оспа, ротавирусная инфекция, туберкулез, гепатит А, дизентерия, лептоспироз, туляремия, клещевой энцефалит, грипп.



Кроме того, глава Прикамья обратил внимание, что в крае особое внимание уделяется профилактике сезонных заболеваний. Сейчас активно идет профилактика от гриппа. «Привились уже почти 800 тыс. человек, план на год - 1,3 млн, в прошлом году 1,1 млн человек были привиты», - подчеркнул Максим Решетников. Также глава Прикамья отметил, что ранее сам сделал прививку от кори.



Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отметила, что ежегодно прогнозируется уровень заболеваемости жителей региона и производится расчет необходимого количества вакцин. «Перечень профилактических прививок за последние 4 года значительно увеличился. Таким образом мы добиваемся защиты так называемых групп «риска» среди жителей региона. Самая уязвимая группа населения - это дети. Только при достижении 95%-ного охвата детей прививками можно ожидать прекращения распространения вакционоуправляемых инфекций», - подчеркнула Оксана Мелехова.



В связи с этим в ходе заседания правительства был также поднят вопрос об отказе родителей прививать детей. Как отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера Ирина Фельдблюм, Всемирная организация здравоохранения восьмым пунктом угроз для здоровья называет недоверие к вакцинам. «Сегодня очень многие родители отказываются от обязательных профилактических прививок в роддоме - от гепатита B и против туберкулеза, - не задумываясь о том, что если мама не привила ребенка там, риски инфицирования через 7 дней после выписки из роддома увеличиваются почти в 3 раза. Если ребенок инфицирован именно до года, то у каждого второго такого ребенка формируется хронический гепатит B с последующим циррозом и раком печени», - подчеркнула Ирина Фельдблюм.



Министр здравоохранения также обратила внимания, что люди часто не знают о том, что прививки нужно делать с некоторой периодичностью. Кроме того, часть взрослого населения не знает, была ли поставлена им прививка от той или иной инфекции в детском возрасте. Для того, чтобы узнать, какие прививки необходимо поставить, пациент может обратиться в поликлинику по месту жительства, где будет подняты сведения о проведенной ранее иммунизации.



На данный момент в крае ведется работа по оцифровке всех данных по прививкам в электронную систему «ПРОМЕД». Также со следующего года планируется рассылка смс-оповещений прикамцам о начале сезона вакцинации.



Кроме того, Оксана Мелехова отметила, что получить прививку можно без предварительной записи в поликлинике по месту жительства. Более подробную информацию о наличии вакцин можно найти на сайте министерства здравоохранения, а также медучреждений.

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