Пермь: новости дня
12:16 | 7.11.2019
В Прикамье 690 молодых семей получат дополнительную финансовую поддержку на приобретение жилья
Как напомнил губернатор Максим Решетников, региональная программа была возобновлена в 2018 году. «На сегодня по итогам 2019 года сертификаты по двум программам – и региональной, и федеральной – получили 1,5 тыс. семей, до конца года – получат еще 400. Всего на сегодня более 10,5 тыс семей ожидают государственной поддержки, и федеральной, и региональной», – отметил он. В 2019 году из бюджетов всех уровней – федеральный, региональный, местный – на эти цели выделено 579 млн рублей.
Для того чтобы ускорить процесс обеспечения жильем молодых семей, по поручению губернатора была проанализирована стоимость 1 кв. м в разных муниципалитетах региона, так как именно от этого показателя зависит стоимость сертификата. В регионе есть территории, где средняя стоимость 1 кв. м жилья составляет 17 тыс. рублей. «Понятно, что этих средств недостаточно, чтобы купить жилье в нормальном состоянии, более того, если семья хочет переехать из отдаленного населенного пункта в районный центр, этого особенно недостаточно», - подчеркнул Максим Решетников.
Для повышения эффективности программы в Пермском крае было принято решение о вводе средней арифметической стоимости 1 кв. м жилья для молодых семей. Этот показатель составит более 31,1 тыс. рублей в 2019 году. Таким образом, теперь для расчета социальной выплаты по региональной программе «Молодая семья» будет применяться средняя арифметическая стоимость 1 кв. м по территории, но не ниже 31,1 тыс. рублей.
Изменения распространятся на все сертификаты, выданные с 1 января 2019 года. «688 молодых семей, у которых сейчас стоимость сертификата рассчитана из фактической стоимости 1 кв. м жилья и менее 31,1 тыс. рублей, получат перерасчет выплаты. Нововведение позволит улучшить положение молодых семей - участников региональной программы более чем из 25 муниципалитетов края», - отметила заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова.
Чтобы получить дополнительную выплату, молодым семьям нужно обратиться с заявлением в орган местного самоуправления, выдавший ранее свидетельство, и приложить реквизиты счета для перечисления средств. За консультацией можно обратиться по телефону горячей линии 834 22 0 40 46 86. Планируется осуществить доплату до конца 1 квартала 2020 года.
По итогам обсуждения губернатор Максим Решетников поручил провести активную информационную кампанию об изменениях - в частности, в социальных сетях, а также адресно обзвонить каждую семью, которая получила сертификат на приобретение жилья с начала 2019 года.
Напомним, ранее в ходе бюджетного послания Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что впервые в 2020 году на реализацию программы «Молодая семья» будет направлено свыше 1 млрд рублей, 385 млн рублей из которых - средства федерального бюджета. Такая же сумма будет направлена на реализацию программы в 2021 и 2022 годах, благодаря этому за три года жилищный вопрос в Прикамье смогут решить свыше 9 тыс. семей.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:47 | 7.11.2019
Депутаты Белоярки отложили решение вопроса по мусорному полигону
17:19 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ЦПКиО начали устанавливать новогоднюю ёлку
16:44 | 7.11.2019
По темпам прироста значения индекса качества городской среды Пермь – лидер среди муниципалитетов-миллионников
16:39 | 7.11.2019
При подъезде к Екатеринбургу появились два надземных перехода
16:18 | 7.11.2019
По ночам и выходным в Перми будет частично ограничиваться движение транспорта по одной полосе Коммунального моста
16:15 | 7.11.2019
В Перми ожидается резкое ухудшение погодных условий: обильные дожди, затем мокрый снег и заморозки
16:12 | 7.11.2019
Рассмотрение законопроекта о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга отложили на декабрь
15:41 | 7.11.2019
Клиенты МегаФона могут поселить колл-центр в смартфон
15:12 | 7.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и в дискуссионный клуб
14:31 | 7.11.2019
РМК инвестирует в Казахстан 90 миллионов долларов
14:13 | 7.11.2019
Держатели хоккейных абонементов смогут посетить открытую тренировку уральского «Автомобилиста»
13:40 | 7.11.2019
Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы
13:26 | 7.11.2019
Пермской школе №136 присвоено имя Якова Абрамовича Вагина
13:21 | 7.11.2019
На Совете по предпринимательству обсудили развитие инвестиционного климата в Перми и Пермском крае
13:16 | 7.11.2019
В Красноуральске суд вынес приговор мигрантам, ограбившим почтальона по доставке пенсий
13:05 | 7.11.2019
РМК реализует очередной уникальный международный проект
12:27 | 7.11.2019
В Пермском крае на 35% снизилось число проверок предпринимателей
12:25 | 7.11.2019
В Лесном три дня будет частично отключено электричество
12:21 | 7.11.2019
Губернатор Прикамья призвал жителей внимательнее относиться к профилактическим прививкам
12:16 | 7.11.2019
В Прикамье 690 молодых семей получат дополнительную финансовую поддержку на приобретение жилья
12:02 | 7.11.2019
В Нижнем Тагиле женщину, которая задушила своего ребёнка и выкинула его тело, признали невменяемой
11:40 | 7.11.2019
В Екатеринбурге состоится открытие горнолыжного сезона
10:20 | 7.11.2019
Судебные приставы на Урале наказали коллекторов за звонки должникам
09:57 | 7.11.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал мужчина
09:45 | 7.11.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
09:31 | 7.11.2019
На Урале к концу недели похолодает
09:12 | 7.11.2019
В Свердловской области пройдут поиски пропавшей пенсионерки
20:59 | 6.11.2019
В Свердловской области падает заболеваемость ОРВИ
20:26 | 6.11.2019
Свердловские бизнесмены смогут сообщить о случаях коррупции анонимно