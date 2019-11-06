В Прикамье 690 молодых семей получат дополнительную финансовую поддержку на приобретение жилья

12:16 | 7.11.2019

6 ноября на заседании правительства Пермского края внесли изменения в порядок реализации региональной программы по обеспечению жильем молодых семей, в рамках которой получателям выплачивается сумма в размере 10% от стоимости квартиры.



Как напомнил губернатор Максим Решетников, региональная программа была возобновлена в 2018 году. «На сегодня по итогам 2019 года сертификаты по двум программам – и региональной, и федеральной – получили 1,5 тыс. семей, до конца года – получат еще 400. Всего на сегодня более 10,5 тыс семей ожидают государственной поддержки, и федеральной, и региональной», – отметил он. В 2019 году из бюджетов всех уровней – федеральный, региональный, местный – на эти цели выделено 579 млн рублей.



Для того чтобы ускорить процесс обеспечения жильем молодых семей, по поручению губернатора была проанализирована стоимость 1 кв. м в разных муниципалитетах региона, так как именно от этого показателя зависит стоимость сертификата. В регионе есть территории, где средняя стоимость 1 кв. м жилья составляет 17 тыс. рублей. «Понятно, что этих средств недостаточно, чтобы купить жилье в нормальном состоянии, более того, если семья хочет переехать из отдаленного населенного пункта в районный центр, этого особенно недостаточно», - подчеркнул Максим Решетников.



Для повышения эффективности программы в Пермском крае было принято решение о вводе средней арифметической стоимости 1 кв. м жилья для молодых семей. Этот показатель составит более 31,1 тыс. рублей в 2019 году. Таким образом, теперь для расчета социальной выплаты по региональной программе «Молодая семья» будет применяться средняя арифметическая стоимость 1 кв. м по территории, но не ниже 31,1 тыс. рублей.



Изменения распространятся на все сертификаты, выданные с 1 января 2019 года. «688 молодых семей, у которых сейчас стоимость сертификата рассчитана из фактической стоимости 1 кв. м жилья и менее 31,1 тыс. рублей, получат перерасчет выплаты. Нововведение позволит улучшить положение молодых семей - участников региональной программы более чем из 25 муниципалитетов края», - отметила заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова.



Чтобы получить дополнительную выплату, молодым семьям нужно обратиться с заявлением в орган местного самоуправления, выдавший ранее свидетельство, и приложить реквизиты счета для перечисления средств. За консультацией можно обратиться по телефону горячей линии 834 22 0 40 46 86. Планируется осуществить доплату до конца 1 квартала 2020 года.



По итогам обсуждения губернатор Максим Решетников поручил провести активную информационную кампанию об изменениях - в частности, в социальных сетях, а также адресно обзвонить каждую семью, которая получила сертификат на приобретение жилья с начала 2019 года.



Напомним, ранее в ходе бюджетного послания Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что впервые в 2020 году на реализацию программы «Молодая семья» будет направлено свыше 1 млрд рублей, 385 млн рублей из которых - средства федерального бюджета. Такая же сумма будет направлена на реализацию программы в 2021 и 2022 годах, благодаря этому за три года жилищный вопрос в Прикамье смогут решить свыше 9 тыс. семей.

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