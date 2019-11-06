Пермь: новости дня
09:45 | 7.11.2019
«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии
Свидетельства на именные стипендии получили студенты, обучающиеся по востребованным в компании специальностям: «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология неорганических веществ», «Физические процессы горного производства», «Маркшейдерское дело», «Подземная разработка рудных месторождений», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Горные машины и оборудование», «Электромеханика», «Электроснабжение».
Также свидетельства на именные стипендии получили 5 лучших студентов Березниковского филиала ПНИПУ.
Помимо студентов вузов, «Уралкалий» поощрил 20 учащихся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.
Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:
- Сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями является одним из ключевых направлений деятельности «Уралкалия». В компании созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала квалифицированных и компетентных специалистов, в том числе выпускников профильных вузов и сузов.
Именные стипендии «Уралкалия» выплачиваются с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве компании с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Размер именной стипендии составляет 3000 рублей в месяц. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты: высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе вуза, выступления на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики, активное участие в общественной жизни вуза.
Помимо студентов вузов, именную стипендию от «Уралкалия» получают также учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов. Для этого студентам необходимо успешно учиться, активно участвовать в научно-практической и общественной деятельности техникума.
Кроме того, «Уралкалий» оказывает поддержку в совершенствовании материально-технической базы ПНИПУ, выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы, а также на оснащение учебных лабораторий. С 2015 года компания направила на развитие ПНИПУ и его Березниковского филиала около 43 млн рублей. Еще 16 млн рублей направлены на поддержку среднего профессионального образования в Березниках и Соликамске.
© «Вечерние ведомости»
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