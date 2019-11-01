В городских лесах Перми обустроены новые места для семейного и активного отдыха

18:45 | 6.11.2019

В пермских городских лесах завершен сезон обустройства мест отдыха. Ежегодно в зеленых массивах создается и обновляется более 30 рекреационных зон.



Как рассказали в Пермском городском лесничестве, новые места отдыха появляются на любимых лесных маршрутах пермяков. Объектами таких рекреаций становятся качели, различные лазалки, столики и лавочки, беседки. Все это создается из сухих и поваленных ветром деревьев.



Так, в Черняевском участковом лесничестве в начале экологической тропы «Тропинка открытий» появилось комплексное место отдыха «Семейное». На нем расположены лазалки и качели для активного отдыха, а также столы с шахматной доской для интеллектуального времяпрепровождения на природе. Также там расположена веранда с мини-библиотекой, где можно почитать, взять или оставить книги и журналы.



В Верхне-Курьинском участковом лесничестве рядом с экологической тропой «Большая Сосновая» также появилась новая рекреация, рассчитанная на активных туристов. Основная часть места отдыха – полоса препятствий для старшеклассников. Кроме полосы на площадке расположены места для костров и установки палаток.



Ежегодно в Перми создается более 30 новых рекреационных зон. Территории для обустройства мест отдыха выбираются неслучайно. Специалисты Пермского городского лесничества регулярно отслеживают, где пермяки чаще всего проводят выходные, и в местах, пользующихся наибольшей популярностью, организуют рекреации.



Экологи отмечают, что обустроенные зоны отдыха необходимы для того, чтобы люди отдыхали в определенных местах и не заходили вглубь леса. Разделение лесной зоны на рекреационную и так называемую «зону покоя» позволяет сохранить нетронутыми заповедные зоны, где обитают редкие растения и животные, а также защитить лес от возгораний.

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