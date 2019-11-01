Пермь: новости дня
18:41 | 6.11.2019
Главный ледовый городок Перми будет посвящен легендам древней Пармы
В Перми продолжается подготовка к зимним новогодним праздникам, которые пройдут во всех районах города. Центральной площадкой станет эспланада, где этой зимой на территории обновленного квартала появится ледовый комплекс, посвященный легендам древней Пармы.
Новогодний городок будет включать в себя 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отразит тему древней культуры и истории пермской земли. Ледовые горки будут посвящены мамонтам, сказочным птицам, караванам и городищам из древних легенд о далекой Парме. С функциональной точки зрения городок будет включать 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 метров. При строительстве будет использовано 1823 кубометра льда, количество ледовых блоков составит 3650 штук. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв. метров.
Этой зимой в Перми будет два открытых центральных катка. Один расположится на городской эспланаде – у монумента «Героям фронта и тыла», площадь линзы катка составит 3000 квадратных метров. Другой каток появится у памятника «МиГ на взлете», его размер – 1300 кв. метров.
Согласно условиям технического задания, исполнителю будет необходимо возвести все три ледовых объекта, содержать площадки до 1 марта 2020 года, а после осуществить демонтаж конструкций. Все объекты должны быть возведены с учетом ГОСТов и СНиПов.
© «Вечерние ведомости»
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