Максим Решетников поручил чиновникам дополнительно профинансировать 53 инициативы граждан

18:38 | 6.11.2019

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября, на заседании правительства Пермского края. В ходе обсуждения реализации проектов инициативного бюджетирования заместитель председателя правительства - министр территориального развития Пермского края Александр Борисов отметил, что, помимо победителей конкурса, есть еще 53 проекта, которые недобрали некоторое количество баллов, но при этом являются очень значимыми для муниципалитетов.



В связи с этим губернатор Максим Решетников поручил министерству территориального развития направить дополнительно 61 млн рублей на реализацию этих проектов: «Давайте по следующему году поддержим более широкий перечень проектов и, соответственно, поправки внесем в проект бюджета на 2020 год».



При этом глава Прикамья обратил внимание на пример, который в ходе доклада привел заместитель председателя правительства. Александр Борисов отметил, что среди проектов, не прошедших в этом году отбор, есть дорога к школе.



«Если у нас дороги к школе по инициативному бюджетированию ремонтируются, у меня вопрос тогда: что у нас муниципалитеты делают с основными деньгами? Это вопросы безопасности в первую очередь. Вы очень внимательно посмотрите состав проектов, особенно тех, которые мы отложили. Если там есть проекты, связанные с подходами и подъездами к соцучреждениям, их надо включать в основную программу благоустройства», - подчеркнул Максим Решетников.



Отметим, всего в 2020 году по программе инициативного бюджетирования победителями признаны 132 проекта. На их реализацию будет направлено 146,3 млн рублей, что почти на 9 млн больше, чем в 2019 году.

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