Администрация Перми укрепила берег реки Мулянки около жилых домов вместо застройщика

16:29 | 6.11.2019

Необходимость берегоукрепления в микрорайоне Парковый существовала давно, администрация города взяла это добровольное обязательство на себя. Все работы выполнены, создается комиссия по приемке объекта в эксплуатацию.



Застройщик обязан был за свой счет провести берегоукрепление около возведенных им домов по адресам: улица Куфонина, 30, 32, но был признан банкротом. Жители домов опасались за безопасность проживания в своих квартирах. Существовала угроза возникновения чрезвычайной ситуации – размыва склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории.



Администрация Перми взяла на себя обязательство по строительству берегоукрепительного сооружения. Была разработана проектная документация, затем начались строительно-монтажные работы. Сейчас все работы выполнены в полном объеме, создается комиссия по приемке объекта в эксплуатацию.



В рамках проекта были выполнены работы по устройству подпорной стенки по бровке откоса насыпи погружением свай из стальных труб, устройство ливневой канализации на придомовых территориях, шпунтового ограждения, планировка и отсыпка первого и второго яруса откоса, благоустройство территории. Кроме того, на объекте в рамках озеленительной кампании были высажены 24 липы.

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