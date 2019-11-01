До конца года 168 социально значимых объектов Прикамья получат доступ к высокоскоростному интернету

14:08 | 6.11.2019

В Пермском крае стартовал первый этап проекта «Информационная инфраструктура», реализующийся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», утвержденной президентом Владимиром Путиным. К высокоскоростному интернету подключено 29 социально значимых объектов в восьми муниципалитетах региона. Всего до конца года в крае к широкополосному интернету будет подключено 168 таких объектов.



Ранее на заседании правительства губернатор Максим Решетников подчеркивал, что большую поддержку в подключении населения Прикамья к сотовой связи и интернету оказывает федеральное правительство в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»: «Благодаря этой поддержке в крае до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населенных пунктах с населением от 250 до 2 тыс. человек. Такая задача поставлена президентом, средства выделены. Сейчас эту задачу совместно решают Минкомсвязи РФ и сотовые операторы».



Первыми доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с получили 12 школ в Перми, Краснокамске, Краснокамском районе, Кунгуре, Александровске, Чусовом и Полазне; а также девять филиалов управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пермскому краю в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве и Чусовом; отделения лицензионно-разрешительной работы в Перми, Добрянке, Чусовом и две пожарно-спасательные части в Добрянке и Чусовом.



Краевые власти уделяют особое внимание подключению к высокоскоростному интернету социальных объектов, так как это позволяет им работать в современном формате, используя цифровые сервисы. Кроме того, уравнивает возможности людей, живущих в городе и селе. Например, подключение к широкополосному интернету ФАПов и поликлиник дает возможность врачам оформлять медицинскую документацию в электронном виде, назначать консультацию узкого специалиста по видеосвязи.



Все необходимые работы для подключения технологического и сетевого оборудования в соответствии с государственным контрактом проводит телеком-оператор АО «ЭР-Телеком Холдинг».



«Мы реализуем проект в 13 регионах России, и для нас важно, что среди них есть Пермский край, в котором с момента основания работает федеральный телеком-оператор АО «ЭР-Телеком Холдинг». Теперь в регионе мы исполняем национальную программу, которая открывает новые возможности для учителей и учеников в школах, сотрудников и посетителей органов государственной власти и местного самоуправления, работников больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных постов. В Пермском крае до конца 2021 года мы подключим 646 объектов», — отмечает директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимир Романив.



В России в 2019 году стартовал федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с государственным контрактом в Пермском крае до конца 2021 года к интернету будет подключено 646 социально значимых объектов.

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