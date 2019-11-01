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14:00 | 6.11.2019

В Перми начались обсуждения проекта бюджета на 2020 и 2021-2023 годы

5 ноября в рамках семинара администрация города Перми представила на обсуждение проект бюджета на 2020 и 2021-2023 годы. Напомним, что приоритетом нового бюджетного цикла для города остается сохранение социальной направленности бюджета, в частности, реализация национальных проектов по строительству дорог, школ и детских садов, спортивных объектов, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройству города в рамках исполнения указов президента. В проекте бюджета предусмотрен целый комплекс мероприятий, призванных обеспечить развитие города – как в части городского хозяйства, так и в социальной сфере. Также муниципалитет принял на себя новые расходные обязательства по предоставлению многодетным семьям города единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, на условиях софинансирования обеспечению жильем молодых семей и увеличению заработной платы работников бюджетной сферы.

Депутаты задали главе города и руководителям администрации ряд вопросов, которые возникли у них при проработке проекта бюджета и муниципальных программ.

Депутат Геннадий Сторожев отметил необходимость развития бюджета, в частности, увеличение средств на обновление подвижного состава для снижения темпа роста тарифов на проезд в общественном транспорте. Глава города Перми пояснил, что средств, выделенных в муниципалитет из краевого бюджета, достаточно для исполнения обязательств. О реализации мероприятий по ответственному отношению к животным хотел узнать депутат Илья Лисняк. Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин рассказал, что в бюджете средства предусмотрены, подготовка к мероприятиям ведется. Депутат Владимир Молоковских отметил положительную динамику в муниципальных программах, связанных с образованием, социальной поддержкой населения и семейным благополучием и интересовался их финансированием. Заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева пояснила, что дополнительные средства будут получены в рамках федеральных проектов. Депутат Олег Бурдин задал вопрос о комплексном благоустройстве индивидуального жилого сектора.

«Бюджет внесен в срок и в соответствии с планом. Это проектно-ориентированный документ, направленный на результат, приоритетом по-прежнему остаются социальные обязательства. Учтены национальные проекты, инициативы губернатора и мнения депутатов. Бюджет на 2020 и 2021-2023 годы значительно вырос, и я уверен, что львиная доля наказов избирателей будет исполнена в установленные сроки», – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что в приоритете депутатского корпуса – реализация проектов: «Реализация проектов остается на контроле у депутатов, так как проекты связаны и с благоустройством, с жилищно-коммунальным хозяйством, строительством новых школ, садиков, решением проблем с ветхим и аварийным жильем, дорогами. Все это важно для жителей города, и наша задача как их представителей добиваться высоких результатов и исполнения их наказов».

«Бюджет радует своими параметрами: в 20-м году увеличение достаточно серьезное, на 40% увеличивается инвестиционная часть бюджета. Сам бюджет увеличивается на 6 млрд, и перед нами стоит очень большая задача по его исполнению», – прокомментировала депутат Наталья Мельник.

«Планы на ближайшую трехлетку масштабны. Это участие города в реализации национальных проектов, подготовка к трехсотлетию, развитие социальной инфраструктуры – эти направления в ближайшие 3 года являются определяющими. Сами показатели бюджета – колоссальные цифры, о которых несколько лет назад мы могли только мечтать. Сегодня они становится реальностью благодаря софинансированию из вышестоящих бюджетов. Мы выходим на качественно другой уровень в расселении аварийного жилья, реконструируем Дворец молодежи, легкоатлетический манеж «Спартак», кроме того, построим 2 новых бассейна, из других знаковых объектов – завершение работ на набережной и эспланаде, комплексное благоустройство Компроса», – подчеркнул глава города Перми Дмитрий Самойлов.

Проект бюджета будет рассмотрен на публичных слушаниях, комитетах и пленарном заседании Пермской городской Думы 19 ноября.

© «Вечерние ведомости»

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