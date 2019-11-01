В Перми в Краевом индустриальном техникуме открылась новая спортивная площадка

13:54 | 6.11.2019

Новая многофункциональная площадка появилась в Индустриальном районе, на базе Краевого индустриального техникума. Площадка включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и баскетбольное кольцо. Открыли церемонию студенты техникума - победители и призеры всероссийских, краевых, районных городских соревнований и турниров.



Также в открытии приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, глава Индустриального района города Перми Александр Иванов, начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Пермского края Илья Бочаров, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.



«Сегодня мы открываем очередной спортивный объект. Это значит, что пермяки выбирают здоровый образ жизни. Спортивной площадкой смогут пользоваться все жители Индустриального района. Я уверен, что мы построим в Перми еще не один стадион», - отметил Дмитрий Малютин.



«Если ты успешен в спорте, физически развит, то ты успешен на производстве. Здорово, что у вашего техникума есть партнер со своими традициями - «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Завтра вы вольетесь в дружную команду этого предприятия, у которого очень развиты не только производственные, но и спортивные традиции. И помните: успех команды зависит от каждого!» - поздравил студентов Юрий Уткин.



Александр Иванов отметил, что Индустриальный район быстро развивается, а за последнее время это уже третья спортивная площадка, открытая в этом районе.



«История нашего предприятия и история техникума связана уже несколько десятилетий. Завод в 1958 году выпустил первый бензин, а через два года появилось профессиональное училище, которое обеспечило подготовку кадров высокого уровня для нашего предприятия. С тех пор мы поддерживаем техникум, чтобы выпускники были полностью готовы к работе. Каждый год к нам на предприятие приходят лучшие из выпускников. Мы хотим, чтобы вы развивались, ставили рекорды в спорте и добивались успехов в учебе и работе!» - подчеркнул Сергей Андронов.



Все больше спортивных площадок появляется в Перми благодаря национальному проекту «Демография», инициированному президентом Российской Федерации. Такие спортивные объекты стимулируют интерес к занятиям физической культурой у детей и взрослых. Сегодня в каждом районе города можно найти и посетить подобные многофункциональные площадки.

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