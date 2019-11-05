В пермских микрорайонах Закамск и Новый Крым возобновлена подача воды

13:47 | 6.11.2019

Специалисты компании «Новогор-Прикамье» закончили работы по устранению аварийной ситуации на магистральном водоводе по адресу: улица Маршало Рыбалко, 103. Заменен поврежденный участок трубы.



Для проведения работ 5 ноября с 20:00 была прекращена подача воды в микрорайонах Закамск и Новый Крым. 6 ноября специалисты компании приступили к наполнению системы водой, в ближайшее время водоснабжение микрорайонов Закамск и Новый Крым будет полностью восстановлено.



«Новогор-Прикамье» приносит извинения за доставленные неудобства.

© «Вечерние ведомости»