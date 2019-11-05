В Перми открылся общественный центр «Островский»

13:43 | 6.11.2019

Новый общественный центр расположен на улице Веселой, 1. В открытии приняли участие представители администрации города Перми, депутат Пермской городской Думы Наталья Мельник, заместитель главы администрации Свердловского района Ирина Новоселова и жители города. В рамках открытия прошла презентация общественного центра, концертная программа от Совета ветеранов микрорайона «Островский», чаепитие для всех участников.



Это десятый по счету общественный центр в Свердловском районе и сороковой – в городе. Пользователями нового центра стали 6 некоммерческих организаций: ТОС «Островский» и «Егошиха», первичная ветеранская организация микрорайона «Островский», федерация пляжного футбола Пермского края, добровольная народная дружина Свердловского района «Патриот», общественная организация «Пермский городской центр мини-футбола 7Х7».



«Необходимость открытия центра в микрорайоне Островский появилась еще два года назад, и наконец все работы завершены. Центр уже востребован: в нем обосновалось несколько ТОСов, ветеранская организация и народная дружина. В скором времени я буду проводить прием граждан! Уверена, что центр станет точкой притяжения для всех жителей микрорайона, пространством для общения, досуга, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации старшего поколения, молодежи и детей», – подчеркнула депутат Наталья Мельник.

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