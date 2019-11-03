Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» и «серебро» на чемпионате мира по армрестлингу

19:31 | 5.11.2019

В Констанце (Румыния) прошел XXII чемпионат мира по армрестлингу. В нем приняли участие 1500 спортсменов из 54 стран мира. В возрастной категории «юниорки» Елизавета Кахарова из Перми завоевала «золото» на левой руке и «серебро» на правой.



К соревнованиям Елизавету подготовила тренер Елена Ворончихина. По ее словам, победа стала возможной благодаря слаженной работе в тесном тандеме «ученик-тренер», поддержке семьи и команды. «Подобные достижения в одиночку не совершаются», - отметила Елена Ворончихина.



С 8 по 9 ноября Елизавета примет участие в чемпионате Пермского края в с. Лобаново. Затем будет готовиться к чемпионату (первенству) Приволжского федерального округа, который пройдет в г. Нижний Новгород с 28 ноября по 1 декабря. Участие в нем примут сильнейшие рукоборцы Пермского края.



Елизавета Кахарова родилась 22 сентября 2004 года в Двуреченском сельском поселении Пермского края. С 2018 года тренируется в деревне Песьянка Савинского сельского поселения. Является чемпионом первенства Пермского края, Приволжского федерального округа и России по армрестлингу. В мае 2019 года Елизавета одержала победу на первенстве Европы в Греции.

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