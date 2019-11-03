Пермь: новости дня
19:25 | 5.11.2019
Административная инспекция выдала подрядчикам около 100 уведомлений об устранении нарушений на тротуарах Перми
Сотрудники городской административно-технической инспекции проводят обходы во всех районах города, направляют информацию в районы для составления протоколов по фактам выявленных недочетов. Они инспектируют объекты улично-дорожной сети и дворы.
Глава Перми Дмитрий Самойлов на утреннем заседании комиссии по ЧС поручил уделить особое внимание тротуарам, поскольку именно они представляют наибольшую опасность в непростых погодных условиях. Подрядным организациям поставлена задача прочищать тротуары и проезжую часть, вывозить снег.
Кроме того, управляющие организации обязаны наводить порядок во дворах. Их деятельность контролируют не только сотрудники районных администраций, но и административно-техническая инспекция, и представители общественности. Во дворах УК и ТСЖ должны качественно выполнять уборку, а затем вывоз снега и наледи, проводить очистку крыш от сосулек, входных групп от наледи, проводить подсыпку.
Инспекционные рейды проводят сотрудники районных администраций. Также им помогают инспекторы городской административно-технической инспекции (ГАТИ).
- Из-за неблагоприятных погодных условий работа инспекции ведется в усиленном режиме. Ночью и рано утром инспекторы проводят осмотр улично-дорожной сети города. За сутки проверено 170 объектов. На 98 из них обнаружен гололед на тротуарах и остановках общественного транспорта. Информация оперативно доведена до районных администраций для принятия мер к подрядчикам. Предусмотрены штрафные санкции в рамках муниципальных контрактов, а также речь идет о привлечении к административной ответственности за нарушения требований Правил благоустройства, - отмечает Кирилл Самаркин, директор административно-технической инспекции Перми.
Также будет проводиться анализ обращений пермяков в травмпункты, на основании этих данных сделают выводы в разрезе районов и дадут рекомендации руководителям территориальных органов по усилению работы.
Кроме того, инспекторы при обходе территории и выявлении нарушений направляют уведомления управляющим организациям, которые обслуживают придомовые территории. Если нарушения не устранены в срок, нерадивым коммунальщикам грозят административные штрафы.
В административно-технической инспекции города Перми отметили, что по фактам ненадлежащего обслуживания территории около многоквартирных домов необходимо обращаться в УК или ТСЖ, по обслуживанию улично-дорожной сети – в администрации районов.
МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30,
МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00,
МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61,
МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62,
МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70,
МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35,
МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15,
МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87,
административно-техническая инспекция города Перми - 231-86-30.
© «Вечерние ведомости»
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