Энергетики «Т Плюс» за октябрь подключили к теплосетям три многоэтажки и два социальных объекта в Перми

17:01 | 5.11.2019

В октябре 2019 года Пермский филиал «Т Плюс» подключил к системе теплоснабжения три новостройки. Таким образом, ресурс от компании получат будущие жильцы 533 квартир общей площадью 34356 кв. м, в которых теперь застройщики могут приступить к отделочным работам.



Также энергетики подключили к своим сетям новые детский сад в квартале № 179 и поликлинику в микрорайоне Ива-1. Учреждения возводятся в рамках комплексной застройки территорий в Свердловском и Мотовилихинском районах.



С начала 2019 года общая мощность подключенных филиалом объектов составила 16,7 Гкал/час. Всего энергокомпания обеспечила техприсоединение 30 объектов в регионе.



«Мы всегда стремимся упрощать процедуры по подключению к системе теплоснабжения и, тем самым, повышаем доступность инфраструктуры для девелоперов и улучшаем инвестиционный климат в городе. Например, в 2019 году средний срок техприсоединения новостроек был сокращен с нормативных 18 до 13 месяцев», - отметил заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по развитию тепловых узлов Алексей Мартьянов.

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