«Горьковка» приглашает пермяков на заседание клуба «Каникулы садовода»

16:48 | 5.11.2019

7 ноября в 17:00 в библиотеке им. Горького состоится очередное заседание клуба «Каникулы садовода».



Тема занятия – «Профилактика сезонных заболеваний». О лекарственных растениях и о том, как противостоять осенним простудам, расскажут Ирина Батюкова, врач Пермского Центра медицинской профилактики, и Любовь Щелокова, канд. биологических наук, ботаник, провизор, более 40 лет занимающаяся изучением лекарственных растений Урала.



Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 12+.

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