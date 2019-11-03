В столице Прикамья изобрели устройство для очистки крыш от сосулек

15:54 | 5.11.2019

Инновационный продукт – «соскулькорез» – разработали доцент кафедры общей физики ПНИПУ и две студентки строительного факультета. Он состоит из телескопических швабр, составляющих «рогатку», и нихромовой проволоки. Устройство позволяет срезать лед с кровли.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость поддержки молодых ученых. По словам главы региона, поддержка науки – это инвестиции в будущее края.



Предполагается, что «соскулькорезом» также можно выплавить блоки из плотного снега и выкроить утеплитель из минеральной ваты, за счет нагретой до тысячи градусов нихромовой проволоки.



По словам изобретателей, прибор можно присоединить к прикуривателю автомобиля, а также к обычному бытовому сварочному аппарату. Кроме того, важным преимуществом устройства является его универсальность. В местах прохождения электропроводов прибор останавливается, тем самым не нарушая целостность конструкции.



Отметим, при проведении опытов студентки и преподаватель тренируются на макетах крыш. Их они построили во дворе строительного факультета ПНИПУ. Крыши имеют разные покрытия и изменяемые углы наклона кровли.



В настоящее время изобретатели «сосулькореза» нашли потенциальных спонсоров для оказания помощи с сертификацией прибора. В дальнейшем планируется получить сертификат безопасности и запустить продажи.



Напомним, в рамках нацпроекта «Наука», утвержденного президентом Владимиром Путиным, в Пермском крае дополнятся существующие инструменты стимулирования молодых ученых, ориентированные на поддержку научных проектов по приоритетам научно-технологического развития. Так, к 2024 году планируется создание не менее 10 новых лабораторий, в первую очередь по направлениям, соответствующих направлениям Пермского НОЦ «Рациональное недропользование». Также со стороны региона планируется создание инструментов стимулирования карьерного роста молодых ученых, включая программы стажировок в ведущих научных центрах мира.

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