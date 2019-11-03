В микрорайонах Закамск и Новый Крым 5 ноября планируется отключение воды

15:49 | 5.11.2019

ООО «НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что с 20:00 5 ноября будет произведено отключение участка водовода для устранения аварийной ситуации по адресу: улица Маршала Рыбалко, 103.



Без воды останутся микрорайоны Закамск и Новый Крым. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что будет организован подвоз воды.



Места курсирования автоцистерн и дополнительную информацию можно узнать по телефону: 2100-680 или 068.

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