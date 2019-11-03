7 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета Перми на 2020-2022 годы

15:41 | 5.11.2019

К обсуждению приглашаются жители города и представители общественности. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены главе города и в городскую Думу.



В ходе публичных слушаний будут представлены доклады об основных подходах к формированию городского бюджета на 2020-2022 годы, его параметрах, о расходах бюджета города по функционально-целевым блокам «Социальная сфера», «Городское хозяйство», «Развитие инфраструктуры», а также в сфере культуры и молодежной политики.



Кроме того, со своей оценкой выступят приглашенные эксперты.



Общественное обсуждение состоится в большом зале Центральной городской библиотеки им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). Начало мероприятия в 16:00.

© «Вечерние ведомости»