Легендарный хоккеист Владислав Третьяк посетит Пермь

15:39 | 5.11.2019

8 ноября в Пермь приедет легендарный хоккеист и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он посетит турнир своего имени, в котором примут участие четыре команды юношей до 12 лет. Титулы победителей разыграют хоккеисты из Красновишерска, Соликамска и Перми. Соревнования начнутся в 11:00 в спорткомплексе им. В.П. Сухарева.



«В Кубке Третьяка примут участие команды, прошедшие предварительный отбор. Конечно, это большой праздник для ребят – сыграть на глазах у легендарного хоккеиста, и стимул для дальнейшего развития», – рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.



По итогам турнира трехкратный олимпийский чемпион вручит победителям и призерам специальные кубки.



Также Владислав Третьяк встретится с юными прикамскими хоккеистами и посетит матч регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, в котором сборная Пермского края «АК59» встретится с командой «Карелия». Игра начнется в 19:00 в СК им. В.П. Сухарева.



Владислав Третьяк приедет в Пермь по личному приглашению президента федерации хоккея Пермского края Алексея Чикунова. В ходе визита стороны подпишут соглашение о сотрудничестве. Также запланирована трехсторонняя встреча с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

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