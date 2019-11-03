Мэр Перми собрал внеплановое заседание комиссии по ЧС в связи с введением в городе режима повышенной готовности

15:28 | 5.11.2019

Дмитрий Самойлов заслушал доклады ответственных лиц по организации уборки снега, работы транспорта, коммунальных служб. В выходные на улицах города работало 199 единиц спецтехники днем и 178 по ночам, 309 «ручников» днем и 137 человек ночью. С 1 по 5 ноября с улиц города вывезено 3255 кубометров снега.



В начале ноября в городе установились неблагоприятные погодные условия: постоянные смены температуры с плюсовой на минусовую и обратно, мокрый снег, ледяной дождь. На протяжении всех выходных подрядные организации занимались вывозом снега и прометанием проезжих частей, а также обработкой противогололедными материалами и прометанием тротуаров. Сотрудники городской административно-технической инспекции проводили обходы во всех районах города, направляли информацию в районы для составления протоколов по фактам некачественной уборки.



Мэр поручил уделить особое внимание тротуарам, поскольку именно они представляют наибольшую опасность в непростых погодных условиях.



- У нас с вами впереди очень непростые погодные условия, с четверга на пятницу ожидается большое количество осадков: сначала в виде дождя, а потом в ночь на пятницу снег и переход снова в минус. В связи с этим для всех городских служб с 4 ноября с 20:00 введен режим повышенной готовности. Мы должны спланировать наши дальнейшие действия. Нужно обратить внимание еще на один момент – контроль за противопаводковыми мероприятиями, так как уровень воды очень высокий, нельзя допустить подтопления территорий. Все городские службы должны отработать эти непростые погодные условия во взаимодействии со всеми заинтересованными организациями: федеральными и краевыми ведомствами, УК, ТСЖ, перевозчиками, полицией, чтобы обеспечить безопасные условия для людей. Необходимо прометать тротуары, оперативно вывозить снег. Будем учитывать все поступающие сигналы, в том числе в социальных сетях, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.



Замглавы администрации города Анатолий Дашкевич доложил, что вывоз снега организован в круглосуточном режиме. За выходные было использовано 1160 тонн противогололедных материалов для обработки проезжей части и тротуаров. Далее был заслушан доклад начальника департамента транспорта Анатолия Путина.



- Общественный транспорт города работает в штатном режиме, по состоянию на 8 утра выход автобусов составил 97,2% от общего количества, трамваев – 99%. Это среднестатистические показатели. С водителей оперативно собираем информацию о состоянии улично-дорожной сети, особенно подъемов и остановочных карманов. Сообщений о гололеде на проезжей части от водителей не поступало, - доложил Анатолий Путин.



Затем заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин рассказал о ситуации с уборкой придомовых территорий: в Перми 6197 многоквартирных домов, работает 2014 дворников. По его словам, до сведения УК и ТСЖ доведена необходимость уделять особое внимание очистке дворов от снега и наледи, также важно следить за состоянием кровель. Ситуация во дворах пока складывается не лучшим образом, поскольку не все управляющие организации предоставляют актуальные данные о количестве снегоуборочной техники и противогололедных материалов. Департаменту ЖКХ и администрациям районов Перми поручено вести мониторинг работы управляющих организаций, проводить внеплановые проверки состояния дворов в утренние часы для принятия мер к нерадивым УК и ТСЖ.



Заместитель главы Перми по социальным вопросам Людмила Гаджиева доложила, что подходы и подъезды к социальным учреждениям почищены и находятся в нормативном состоянии.



Режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена будет действовать до особого распоряжения.

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