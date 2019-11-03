«Умное» уличное освещение в Березниках позволит сэкономить до 70% электроэнергии

15:22 | 5.11.2019

В Пермском крае представили первые итоги и планы по развитию проекта «Умный город Березники», сообщает краевое министерство информационного развития и связи. В рамках общего проекта осенью 2019 года в Березниках запущены три пилотных – «Умный пешеходный переход», «Умный светофор» и «Умный свет». Проекты будут работать весь год, в течение которого планируется освоить новые технологии в реальных условиях. Осуществлением этих проектов занимается компания «Ростелеком».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что там, где уже используются умные технологии, повышается уровень безопасности и комфорта.



По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, проект «Умный город» сегодня продолжает развиваться в соответствии с утвержденной дорожной картой: «Если сравнить нашу ситуацию с другими субъектами РФ, то не везде можно отметить такое планомерное движение. По сути, сегодня строительство умных городов на территории страны является точечным и охватывает либо крупные города, либо небольшие населенные пункты в формате технополисов или академических центров. До 2024 года в каждом муниципальном образовании Прикамья мы должны создать населенные пункты, где будут применяться умные решения».



На текущий момент в Пермском крае проект «Умный город» реализуется в Перми, Березниках и Соликамске. Намечено также внедрить умные технологии на территории Нытвы, Чайковского, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Красновишерска, Лысьвы и Чусового.



В рамках реализации проекта в Березниках в 2019 году запланирована модернизация уличного освещения. В микрорайоне Любимов уже установлено 300 светодиодных LED-светильников взамен проектных светильников с газозарядными лампами. Новые устройства предполагают до 46% экономии электроэнергии и увеличение срока службы светильников до 25 лет. Также в Березниках до конца текущего года запланировано восстановление 10 км наружного освещения с заменой проводов, опор и светильников.



«В качестве одного из основных эффектов реализации проекта «Умный город» принято указывать экономию ресурсов. Но это один из многих эффектов наряду с повышением качества жизни, удобства и безопасности жителей. Благодаря «умному свету» и системам видеонаблюдения мы снижаем затраты на электроэнергию и значительно повышаем уровень безопасности для всех участников движения – как на проезжей части, так и на пешеходных улицах. В частности, в Перми после установки 68 светильников удалось в два раза снизить аварийность на участке улицы Попова», – рассказал Игорь Никитин.



В старой части Березников, на улицах Пятилетки и Свердлова, была установлена интеллектуальная система управления наружным освещением. Всего здесь было смонтировано 49 новых светодиодных светильников. Управлять ими можно дистанционно в реальном времени с помощью специального модуля, благодаря чему прогнозируется экономия электроэнергии до 40-70%.



В рамках проекта «Умный пешеходный переход» на пересечении улиц Юбилейной и Льва Толстого смонтирован переход с модулем автоматического распознавания движения. Модуль состоит из двух датчиков движения, двух информационных табло и оборудования для сбора и обработки информации. Как пояснили в администрации Березников, на данном участке довольно высокая интенсивность пешеходного потока, поэтому необходимо было снизить риск возникновения ДТП с участием пешеходов.



Принцип работы нового оборудования заключается в том, что при обнаружении одним из датчиков движения пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе автоматически включается световое табло «Осторожно, пешеходы!», расположенное за 100 м до перехода. Таким образом водитель заранее узнает, что сейчас на «зебре» пешеход, поэтому самое время притормозить.



В рамках апробации второго пилотного проекта умный светофор был смонтирован на перекрестке улиц Мира и Юбилейной. «Благодаря умным технологиям можно дистанционно контролировать работу светофоров и управлять ими. Кроме того, система автоматически способна уведомлять о нештатных ситуациях. В основе этого решения –использование контроллера с возможностью управления светофорным объектом по GSM-сигналу», – пояснил директор Пермского филиала «Ростелекома» Петр Козловский.



Реализация проекта «Умный светофор» позволит снизить затраты на обслуживание светофорных объектов, своевременно обнаруживать отказы в работе оборудования, применять адаптивный и интеллектуальный режим управления светофорным объектом, удаленно программировать контроллер светофорного объекта.



«Для нас регулирование перекрестков – важная тема, потому как есть пиковые нагрузки на дороги. Главное тут регулировать автоматический поток, разгрузить перекрестки. Мы отработаем на одном перекрестке и затем уже будем масштабировать эту систему на весь город, как и остальные проекты «Умного города», которые мы внедряем в Березниках», – рассказал глава города Сергей Дьяков.



Кроме того, в рамках проекта «Умный дом» в многоквартирных домах планируется внедрение индивидуальных и общедомовых приборов учета с возможностью передачи данных и диспетчеризации. Будет также проведена модернизация тепловых пунктов и теплосетей для регулирования расхода тепловой энергии.



Эти умные технологии планируется протестировать в том же микрорайоне Любимов, на «демо-доме» (ул. Ивана Дощеникова, 1), который проектируется с внутридворовым видеонаблюдением, видеодомофоном, датчиками и автоматическим снятием показаний с общедомовых и квартирных счетчиков.



До 2024 года в Березниках должна осуществиться модернизация тепловых пунктов и диспетчеризация социальных объектов, а в дальнейшем – модернизация освещения в муниципальных объектах в виде замены светильников на светодиодные в учреждениях образования. Также будут установлены автоматизированная погодозависимая система регулирования расхода тепловой энергии и автоматизированная система учета и диспетчеризации энергоресурсов и воды.

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