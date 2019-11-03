Погиб известный пермский фотограф Сергей Глорио

11:56 | 5.11.2019

Сергей Глорио погиб в результате ДТП. Известному фотографу было 61. Редакция выражает соболезнования родным и близким.



Прощание состоится 6 ноября в 11.00 в храме Святых Царственных страстотерпцев на Нагорном (ул. Свиязева, 19).

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