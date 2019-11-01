Губернатор Максим Решетников поздравляет жителей Прикамья с Днем народного единства

10:04 | 4.11.2019

Дорогие жители Пермского края!



Поздравляю вас с Днем народного единства.



В истории России было немало событий и испытаний, определяющих ее дальнейшую судьбу. И именно единство народа становилось той силой, которая вела страну к победе, делала ее сильной и независимой. Вековая дружба народов, преданность нашей большой и малой Родине, любовь к своей семье, близким – это те ценности, на которых стоит Россия. Так было и так будет.



Мы знаем, что успех страны зависит от успешного развития каждого региона, а развитие регионов – от стремления каждого из нас изменить жизнь к лучшему. В наших силах укрепить потенциал края, сделать его благополучным регионом, где города и села становятся красивыми и комфортными, где хочется жить, учиться, работать, создавать семьи и воспитывать детей. Верю, что вместе мы этого добьемся!



Желаю вам мира, добра и благополучия!



Губернатор Пермского края М.Г. Решетников

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