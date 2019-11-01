Пермская футбольная команда «Звезда-2005» выиграла седьмой кубок России

04:06 | 3.11.2019

2 ноября состоялся финал Кубка России среди женщин. За победу сражались пермская «Звезда-2005» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Команды встретились на стадионе «Юность» в Армавире.



Пермячки победили со счетом 2:0 - голами отметились Анастасия Берендеева и Татьяна Козыренко. Это седьмая победа «Звезды-2005» в Кубке России и вторая подряд.

© «Вечерние ведомости»