Пермь: новости дня
04:04 | 3.11.2019
Пермские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских и межрегиональных соревнованиях
В этих крупнейших всероссийских турнирах приняли участие порядка 1140 спортсменов в составе 39 сборных команд субъектов Российской Федерации. Пермский край представляла команда Федерации восточного боевого единоборства Пермского края, куда вошли 66 воспитанников пермской спортивной школы по каратэ.
По итогам выступления «копилка» пермской спортивной школы пополнилась 22 медалями. Ребята взяли восемь золотых, пять серебряных и девять бронзовых наград.
Так, например, «золото» на всероссийских соревнованиях в дисциплине «ката» в возрастных категориях 16-17 лет и 16-20 лет взял Максим Габов, в возрастной категории 14 лет – Варвара Дрокина. Также «золото» завоевали Максим Габов, Никита Папалин и Матвей Довнер в дисциплине «ката-группа».
На Кубке России первое место взяли Даниил Субботин («ката») и Вячеслав Жужгов («кумите»). В групповом ката первое место также у пермяков Максима Вотякова, Евгения Ханецкого и Даниила Субботина.
В общекомандном зачете Кубка России, всероссийских и межрегиональных соревнований спортсмены Пермского края заняли первое общекомандное место.
© «Вечерние ведомости»
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