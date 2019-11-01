Пермь: новости дня
04:03 | 3.11.2019
В Прикамье объявлен конкурс на проектирование краеведческого музея
Проектирование продлится чуть больше года, после чего начнется реставрация. Работы по формированию музейно-культурного комплекса должны быть завершены к 2023 году – 300-летию Перми.
Ранее в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что впервые за 20 лет планируется направить средства на реставрацию фондов художественной галереи. В течение трех лет на эти цели будет направлен 41 млн рублей. К 2022 году планируется отреставрировать 312 предметов, а к 2024-му – около тысячи.
Напомним, новое здание Пермской художественной галереи площадью более 16 тыс. кв. м краевые власти планируют разместить на территории бывшего завода им. Шпагина. Также до 2023 года туда переедет часть экспозиции краеведческого музея (она расположится в бывшем цехе № 5) и Музей современного искусства PERMM – его разместят в цехе, обозначаемом «литер А».
© «Вечерние ведомости»
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