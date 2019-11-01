В Прикамье объявлен конкурс на проектирование краеведческого музея

04:03 | 3.11.2019

31 октября Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется проектированием работ по реставрации и приспособлению корпусов бывшего завода им. Шпагина под краеведческий музей. Начальная цена контракта составляет 125 млн рублей.



Проектирование продлится чуть больше года, после чего начнется реставрация. Работы по формированию музейно-культурного комплекса должны быть завершены к 2023 году – 300-летию Перми.



Ранее в бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что впервые за 20 лет планируется направить средства на реставрацию фондов художественной галереи. В течение трех лет на эти цели будет направлен 41 млн рублей. К 2022 году планируется отреставрировать 312 предметов, а к 2024-му – около тысячи.



Напомним, новое здание Пермской художественной галереи площадью более 16 тыс. кв. м краевые власти планируют разместить на территории бывшего завода им. Шпагина. Также до 2023 года туда переедет часть экспозиции краеведческого музея (она расположится в бывшем цехе № 5) и Музей современного искусства PERMM – его разместят в цехе, обозначаемом «литер А».

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