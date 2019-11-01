Пермь: новости дня
18:22 | 1.11.2019
В «Сколково» появилась 15-я компания-резидент из Пермского края
Как пояснили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, проект DataBriz определен в кластер «Ядертех». Сейчас Пермский край является одним из регионов-лидеров по количеству резидентов «Сколково». Наиболее широко Прикамье отмечено в кластере информационных технологий: в этой сфере регион имеет семь своих представителей. В состав инновационного центра входят «Интернет Контент», «Телепорт Медиа», Playkey и другие пермские IT-компании.
Проект, с которым DataBriz вошел в число резидентов «Сколково», нацелен на увеличение прибыли клиентов за счет использования технологий BigData. По словам коммерческого директора ООО «ФДС» (DataBriz) Михаила Кудринского, статус резидента «Сколково» позволит компании получить инвестиции, налоговые льготы и крупных заказчиков.
«Проект представляет платформу для управления бизнесом – соединение нейросетей и искусственного интеллекта. Сейчас у нас уже есть 11 программных продуктов для управления различными сферами бизнеса: проектами, финансами, закупками, логистикой, ремонтом и т.д. Мы подали заявку в «Сколково» на их объединение в платформу, которая позволит комплексно повысить эффективность деятельности предприятия», – говорит Михаил Кудринский.
Компания DataBriz является разработчиком приложений и информационно-аналитических систем для крупных корпоративных клиентов. В 2019 году на основе приложения компании DataBriz «Остановочные ремонты» пермское предприятие «СИБУР Холдинга» завершило ремонт своих остановочных комплексов. Компания известна и за пределами региона: DataBriz создавала системы управления для руководителей крупных государственных корпораций, таких, как Ростех и Роскосмос, Администрации президента РФ и др. В 2018 году DataBriz выиграла конкурс «Цифровые вершины», проводимый при поддержке Фонда «Сколково».
По словам губернатора Максима Решетникова, отрасль ИТ в Пермском крае активно развивается. «У нас все управление финансово-хозяйственной деятельностью в 2020 году будет окончательно переведено на «цифру». Мы внедрили информационные технологии в систему здравоохранения, активно внедряем в сферу государственных услуг, запустили пилот образовательной системы ЭПОС в 25 школах. По большому счету потребности региона на две трети закрываются именно пермским софтом. Также на нашем софте построены очень многие решения для федеральных органов власти, московского правительства и многих регионов», – говорит Максим Решетников.
Сегодня в Перми существует две точки притяжения IT-профессионалов – технопарк Morion Digital и «Технопарк Пермь». Территория Morion Digital составляет 86 тыс. кв. м и объединяет площади для разработки и производства инновационных продуктов. По этому показателю Morion Digital – крупнейший в стране частный технопарк городского формата в сфере высоких технологий. «Технопарк Пермь» – это площадка для бизнесов и стартапов, которые развиваются в ключевых цифровых российских и глобальных экономиках. Проект организован группой частных инвесторов при поддержке государственных фондов (ООО «Инфрафонд РВК», Венчурный фонд Пермского края) и в сотрудничестве с инновационным центром «Сколково».
© «Вечерние ведомости»
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