Пермский марафон стал лауреатом всероссийской «Премии организаторов национального бегового движения»

17:51 | 1.11.2019

Пермский международный марафон стал победителем сразу в двух номинациях престижной премии – «Открытие года» и «Шоссейный забег года».



Премия учреждена в этом году национальным беговым движением при поддержке всероссийской федерации легкой атлетики и министерства спорта России. Ее цель – отметить работу организаторов, выделить лучшие события в сезоне. Лауреаты определяются на основании народного голосования, потребительской оценки, оставленной участниками события, а также мнения компетентного жюри.



Почетное звание лауреата премии дает признание и авторитет как в профессиональном сообществе, так и со стороны органов государственной власти на уровне регионов и страны. А главное – это показатель доверия и интереса к мероприятиям организатора со стороны бегового сообщества.



Номинанты были отобраны на основании потребительской оценки о качестве трассы, организации стартово-финишного городка, наполнении стартового пакета, электронных и информационных сервисах, питании и культурно-развлекательной программе. Далее номинанты были представлены для народного онлайн-голосования. Эти результаты суммировались с мнением компетентного жюри. Среди них – руководитель проектного офиса национального бегового движения Андрей Кричмара, начальник отдела развития всероссийской федерации легкой атлетики Александр Черкашин, главный редактор журнала «Марафонец» Александр Гуляев, бегун-любитель, участник стартов национального бегового движения Сергей Колгушкин, ультрамарафонец, участник стартов национального бегового движения Алексей Востриков.



Так, лауреатом премии в номинациях «Открытие года» и «Шоссейный забег года» стал Пермский международный марафон, организатором которого выступает администрация Перми.



Напомним, в этом году Пермский международный марафон прошел в нашем городе третий раз. Ежегодно количество его участников увеличивается. В этом году разные его дистанции преодолели порядка 9,2 тысячи человек.

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