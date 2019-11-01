Пермский край претендует на дополнительное финансирование здравоохранения из федерального бюджета

17:46 | 1.11.2019

В четверг, 31 октября, в Калининграде состоялось заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина, где были рассмотрены задачи субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. Участие в мероприятии приняли главы субъектов страны, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников.



Открывая заседание, Владимир Путин подчеркнул, что важнейшим показателем позитивных перемен в здравоохранении является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Если в 2014 году она составляла 70,9 года, то в этом году, по данным на август, 73,6. Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти цифры и эти темпы.



По словам Владимира Путина, первостепенное значение для людей имеет доступность первичного звена: «…Начиная с августа мы провели целый цикл совещаний на эту тему, обсуждали проблемы, которые для людей имеют первостепенное значение. Это низкая доступность учреждений первичного звена: ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие здания, как известно, построены еще в середине прошлого века, не ремонтировались долгие годы. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная, практически везде дефицит кадров».



В соответствии с поручениями президента правительством были утверждены принципы модернизации первичного звена отрасли здравоохранения. На их основе субъекты Федерации должны до 10 января следующего года разработать свои региональные программы и до 1 июля их принять.



Для финансирования модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020-го, предусмотрено дополнительно 150 млрд рублей (по 50 млрд в год).



Участники заседания озвучили предложения об увеличении финансирования первичного звена, обсудили вопросы ускорения темпов строительства объектов здравоохранения и повышения ответственности подрядчиков. В частности, губернатор Пермского края Максим Решетников привел в качестве примера прекращение строительства детской поликлиники в Перми из-за вынужденного расторжения договора с подрядчиком ввиду его отставания от графика (медучреждение должно было быть сдано в третьем квартале текущего года). «Поликлиники – важная составляющая первого звена. Поэтому нельзя допускать срыва сроков строительства – люди ждут, что смогут получать необходимые услуги поблизости от дома и в полном объеме», – подчеркнул Максим Решетников. Также губернатор Прикамья добавил, что сейчас в крае в стадии строительства находится девять медицинских учреждений, и пять из них планируется завершить уже в текущем году.



Отметим, в Прикамье вопрос доступности медицинских услуг решается и с помощью мобильных форм предоставления медпомощи: ФАПов, СВА, выездных приемов, телемедицины, санавиации. Так, до конца 2019 года в регионе будет установлено 78 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 12 сельских врачебных амбулаторий. Новые медучреждения закроют так называемые «белые пятна» – места, где прежде вообще не было медицинской помощи.



В регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%. Кроме того, в ходе реализации национального проекта предстоит увеличить с 40 до 70% охват населения профилактическими медосмотрами. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.

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