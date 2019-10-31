Для прочистки улиц Перми было выведено около 80 единиц техники

14:52 | 1.11.2019

Вечером и ночью 31 октября в Перми наблюдался небольшой снег. Подрядные организации оперативно вывели технику для очистки проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта от снега и подсыпки особо опасных участков: спусков, подъемов, крупных транспортных развязок.



Всего на уборку улиц города вечером и ночью вышло более 80 единиц техники. Ранее подрядчики были проинформированы о предстоящих снегопадах. Так, в ночь с 31 октября на 1 ноября на территории Свердловского района работали 22 единицы снегоуборочной техники и более 60 человек. Проведена уборка мусора, подсыпка и прометание проезжей части и тротуаров, остановочных пунктов. Проезжая часть обработана противогололедными материалами.



В Дзержинском районе подрядчик оперативно вывел технику на улицу, обработал проезжую часть противогололедными материалами, промел тротуары и проезжую часть. Более 30 человек занимались зачисткой и выметанием остановочных площадок, парковочных карманов, пешеходных переходов. Всего в Дзержинском районе работало более 20 единиц техники.



В Орджоникидзевском районе также были мобилизованы силы подрядчика – работало 16 единиц техники. Велась обработка противогололедными материалами и прометание проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок.



Напомним, в соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году в Перми ужесточены требования к подрядным организациям. Приемка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.



Кроме того, в районах закупается новая снегоуборочная техника. Например, в Орджоникидзевском районе подрядчик дополнительно приобрел комплексные дорожные машины, трактор, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчик, снегопогрузчик, автогрейдер. В других районах также увеличивают количество единиц техники.



Синоптики прогнозируют в выходные, 2-4 ноября, мокрый снег и ночные заморозки, поэтому подрядчикам поставлена задача мониторить ситуацию и при необходимости своевременно выводить технику для уборки территории.

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