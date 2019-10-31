Аэропорт «Большое Савино» перешел на зимнее расписание

14:46 | 1.11.2019

Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 28 марта 2020 года.



В зимнем сезоне 2019 года полеты из Перми будут осуществлять 14 авиакомпаний по 22 внутренним и международным направлениям.



Основная регулярная программа продолжается выполнением рейсов в Москву. Суммарно на московском направлении будет совершаться до 11 рейсов в день. Авиакомпании Аэрофлот и Nordwind Airlines в зимнем сезоне будут ежедневно совершать 7 рейсов в Шереметьево. В аэропорт Домодедово ежедневно будет осуществлять перелеты авиакомпания S7 Airlines. На данном направлении запланировано 3 рейса в день. Кроме того, авиакомпания Победа запланировала ежедневный рейс в московский аэропорт Внуково.



В Санкт-Петербург полеты будут выполнять авиакомпании Россия и Победа. В аэропорт Пулково Победа полетит пять раз в неделю, АК Россия - ежедневно.



Широко будет представлена региональная программа перевозок.



UVTaero запланировала рейсы в Калининград, Казань, Самару, Когалым, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нарьян-Мар и Сургут.



Utair будет осуществлять полеты в Сургут и Нарьян-Мар.



Азимут в зимнем расписании запускает новое направление - Ростов-на-Дону (со стыковкой в Нижнем Новгороде), а также продолжит два раза в неделю летать в Краснодар и Нижний Новгород.



До конца 2019 года неизменным останется количество рейсов в Новосибирск – четыре вылета в неделю. С 1 января 2020 частота полетов увеличится до 5 раз. Полеты будет выполнять тот же перевозчик – авиакомпания S7 Airlines.



Продолжится программа полетов в Сочи. Три раза в неделю в город зимней олимпиады полетит Победа.



Международная регулярная программа пополнилось новым направлением в Китай. AZUR Air запустила прямые перелеты в Санью на остров Хайнань. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 767-300.



Уральские авиалинии по-прежнему будут выполнять рейсы в Прагу (Чехия) дважды в неделю – в среду и субботу.



В международной чартерной программе сезона «Зима-2019» запланированы прямые перелеты в Анталию (Турция), Дубай, Гоа (Индия), Паттайя (Таиланд), Пхукет (Таиланд) и Нячанг (Вьетнам). Полеты будут выполнять авиакомпании Red Wings, Nordwind Airlines, Royal Flight, Pegas Fly и Azur Air.



Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта http://www.aviaperm.ru, с условиями перевозки и стоимостью авиабилетов – на сайтах авиакомпаний и у их представителей. В течение сезона в расписании возможны изменения.

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